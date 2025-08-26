Ethereum au plancher ? Tom Lee crie au bottom, BitMine achète 21 M$ de plus

Ethereum vient de connaître une chute brutale… mais certains y voient une opportunité unique. Tom Lee, célèbre analyste et président de BitMine, pense que le bottom est imminent. Et pour le prouver, sa société vient d’acheter 21 millions de dollars en ETH supplémentaires. Faut-il y voir le signal d’un retournement ?

Tom Lee annonce le bottom d’Ethereum

Alors que les marchés plongent, Tom Lee prend tout le monde à contre-pied. Selon lui, Ethereum touche actuellement son plancher. Il l’a annoncé sur X, évoquant un “bottom dans les prochaines heures”. Une déclaration encore plus bearish dans un contexte de ventes massives.

Son collègue Mark Newton va dans le même sens : pour lui, le support autour de 4 300 $ est solide. Il voit un possible rebond vers 5 100 $, voire 5 450 $ si la dynamique s’inverse. En clair, pour ces experts, c’est peut-être le moment d’agir.

Et BitMine passe à l’action : +21 M$ en ETH

Pendant la chute du prix, La société de Tom Lee, BitMine Immersion Technologies a racheté 4 871 ETH pour un total de 21 millions de dollars via FalconX. Elle détient désormais 1,72 million d’ETH, soit plus de 7,5 milliards de dollars en réserves.

Cette stratégie n’a rien d’un coup de poker. Alors que le marché hésite les plus gros portefeuilles accumule, un « buy the dip » classique ; acheter l’actif à bas prix quand tout le monde vend pour plus de bénéfices quand le marché repart.

BitMine contrôle désormais 40 % de tous les ETH détenus par des entreprises. Elle se positionne clairement comme le plus gros détenteur institutionnel d’Ethereum à ce jour.

Une stratégie inspirée de MicroStrategy ?

Depuis juin, BitMine a levé 250 millions de dollars pour accumuler de l’ETH. Son objectif : atteindre 5 % de l’offre totale, soit environ 6 millions de tokens. L’entreprise émet des actions pour financer ses achats, et son cours en bourse a explosé de +3 000 % en juillet.

Cette stratégie rappelle celle de MicroStrategy avec le Bitcoin. Mais BitMine préfère Ethereum pour son utilité dans les smart contracts, la DeFi ou les stablecoins. C’est une vision de long terme, basée sur les usages futurs du Web3.

Des soutiens de poids : Thiel et Wood

Le projet est aussi soutenu par des géants de la tech. Peter Thiel, fondateur de PayPal, détient 9,1 % de BitMine via son fonds Founders Fund. À l’annonce de sa participation, l’action a bondi de 30 %.

Cathie Wood, autre grande figure de l’investissement crypto, défend elle aussi Ethereum comme actif stratégique. Ce soutien renforce la crédibilité de BitMine et donne du poids à son pari sur ETH.

Le pari est risqué, mais assumé

Évidemment, cette stratégie n’est pas sans risque. Si Ethereum chute sous les 4 300 $, les pertes pourraient être importantes. Le marché reste volatil, et la pression réglementaire complique la donne.

Autre danger : la concentration. BitMine contrôle une part énorme de l’offre corporate. Une trop forte centralisation peut inquiéter… surtout si une vente massive devait se produire.

Malgré tout, Ethereum attire de plus en plus d’entreprises comme réserve de valeur et d’utilité. Contrairement à Bitcoin, Ethereum peut être utilisé pour le staking, la DeFi ou les stablecoins. Il devient un actif multifonction.

BitMine n’est sans doute que le premier d’une longue série. Si l’économie Web3 continue de se développer, les trésoreries en ETH pourraient devenir la norme.

