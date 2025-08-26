Altcoin Season : il faut de nouveaux ETFs selon Bitfinex

La saison des altcoins, tant attendue par les investisseurs, tarde à se manifester. Selon les analystes de Bitfinex, l’élément déclencheur ne viendra pas uniquement d’une baisse de la dominance du Bitcoin mais bien du lancement de nouveaux ETFs crypto dédiés aux altcoins. Ces produits financiers offriraient une exposition institutionnelle directe à des actifs comme Solana, XRP ou encore Chainlink, créant ainsi un flux de capitaux durable et structurant.

Un marché encore prudent malgré une baisse de la dominance du Bitcoin

Depuis un mois, la dominance du Bitcoin a chuté de près de 6 %. En théorie, ce recul devrait favoriser une rotation des capitaux vers les altcoins. Pourtant, le marché n’a pas connu l’explosion tant espérée. La raison ? Les investisseurs institutionnels restent prudents, et l’appétit global pour le risque demeure plus modéré qu’au cours des cycles précédents.

Altseason expected in Q4 2025.



OTHERS/ETH ratio at lows, mirroring 2021's oversold setup that triggered a three-month rally with alts surging (SOL 12x, AVAX 14x, AXS 150x). BTC dominance declining, ETH nearing all-time highs, strong macro tailwinds.

Capital rotation to smaller… pic.twitter.com/zjOxX1xNeu — WhaleAI 🐳 (@Whale_AI_net) August 26, 2025

En parallèle, l’indice de la saison des altcoins stagne autour de 53/100, confirmant que la véritable altseason n’a pas encore commencé. David Duong, responsable de Coinbase Institutional, avance néanmoins une vision plus optimiste : selon lui, les conditions actuelles pourraient permettre un décollage dès septembre 2025. Bitfinex, de son côté, conserve une position plus mesurée et estime que le catalyseur devra venir de Wall Street.

Les ETFs, catalyseurs attendus pour déclencher l’altseason

Le marché dispose déjà de Bitcoin ETFs spot depuis janvier 2024, suivis des Ether ETFs spot en juillet de la même année. Toutefois, pour Bitfinex, ces avancées ne suffisent pas. Les investisseurs réclament désormais des produits structurés autour d’autres blockchains majeures.

Plusieurs dossiers sont actuellement en attente auprès de la SEC américaine :

ETF Solana (21Shares et Bitwise)

(21Shares et Bitwise) Core XRP Trust (21Shares)

(21Shares) Produits hybrides Bitcoin-Ethereum (Truth Social)

En outre, Canary Capital Group a récemment déposé une demande pour un ETF “Made in USA”, regroupant des cryptos comme XRP, Solana, Dogecoin, Cardano, Chainlink et Starling. Bloomberg évoque même la possibilité de voir arriver dès 2026 des ETFs actifs centrés sur des memecoins.

Si ces produits sont approuvés, ils offriraient une nouvelle porte d’entrée institutionnelle, bien plus large que celle existante, et pourraient déclencher un afflux massif de liquidités sur les altcoins.

Une altseason plus qualitative et mature

Contrairement aux cycles précédents, marqués par des hausses fulgurantes mais instables, le marché actuel semble évoluer vers une approche plus qualitative. Les investisseurs privilégient les actifs dotés d’un réel écosystème, d’une liquidité profonde et d’un historique de résilience.

Dans ce contexte, Bitfinex anticipe une véritable altseason plus tard en 2025, une fois que les nouveaux ETFs auront capté l’attention des marchés traditionnels. Ce scénario dessine une rotation progressive, où des projets solides comme Solana, XRP, Cardano ou Chainlink pourraient devenir les principaux bénéficiaires.

Bitcoin Season ✅



Ethereum Season (still-going)



Next will be Altseason in Q4 led by Fed rate cuts and pro-crypto regulation.



10x-20x gains will become a norm while your portfolio will hit new ATHs every week. pic.twitter.com/MO7JnLDSWF — Max Crypto (@MaxCryptoxx) August 19, 2025

D’autres observateurs demeurent plus haussiers à court terme et misent sur un potentiel breakout dès septembre, mais le marché semble encore patienter avant de s’emballer. Cette prudence reflète une maturité croissante : l’époque des rallyes spéculatifs déclenchés par des effets de mode pourrait laisser place à une croissance plus stable et institutionnelle.

Conclusion : l’attente d’un signal institutionnel fort

En résumé, Bitfinex souligne que la baisse de la dominance du Bitcoin et la hausse modérée des flux actuels ne suffisent pas. Pour que la saison des altcoins démarre réellement, il faudra un signal institutionnel fort, incarné par le lancement de nouveaux ETFs dédiés.

Ces instruments pourraient marquer le début d’un cycle inédit, où la performance des altcoins serait moins liée à la spéculation court-termiste et davantage portée par une demande structurée. Le second semestre 2025 pourrait ainsi être le théâtre d’une altseason différente : plus sélective, plus mature, mais peut-être aussi plus durable.

Sources : CoinGlass Bitfinex Alpha

