Bitcoin à 80 000 dollars pour noël 2025 ? Les niveau à surveiller

Bitcoin sous les 100 000 dollars dans les prochaines semaines, est-ce réaliste ? Cela dépendrait d’une combinaison de différents facteurs. Faisons le point sur le sujet et voyons si le roi des cryptomonnaies pourrait entamer une jambe baissière à l’avenir.

Rejet de bitcoin sur résistance : retour en arrière sur support

Après une belle ascension, permettant à bitcoin d’inscrire un sommet aux portes des 124 000 dollars, le cours s’est fait rejeté une énième fois autour des 120 00 dollars. Dans ce contexte, une zone de résistance s’est installée autour de cette zone, empêchant le cours d’augmenter depuis le mois de juillet.

Ayant perdu 10 000 dollars, bitcoin évolue désormais autour des 110 000 dollars. Bien qu’il sois sous le support, ce n’est pas encore perdu pour les acheteurs. Le cours est toujours au-dessus des sommets ayant été marqué entre mai et juin dernier.

Avec ce retour en arrière, des craintes émergent sur la fin de la tendance haussière. Le bullrun prend fin plus tôt que prévu pour les cryptomonnaies ?

80 000 dollars : un objectif réaliste pour les vendeurs ?

Avec une hausse qui est terminée, seriez-vous satisfait de votre portefeuille ? Pour la première fois depuis le mois d’avril, bitcoin chute sous la MA100 journalière. Quant à l’EMA200, elle se situe autour des 103 000 dollars. Cette moyenne pourrait opérer en tant que support à mesure qu’elle se rapproche des 110 000 dollars.

Sur l’unité de temps 3D, la MA100 et l’EMA200 se situent respectivement à 99 000 et 82 000 dollars. Avec une EMA200 (1D) qui est proche de la MA100 (3D), cela fait des 100 000 dollars une zone de support importante pour bitcoin.

C’est donc la zone à ne pas perdre en cas de chute sous le support actuel. D’autant plus, avec les réserves stratégiques qui se multiplient et les ETF bitcoin spot qui parviennent à attirer de la liquidité, la force acheteuse à long terme est bien différente des dernières années. Ainsi, la zone des 80 000 dollars, bien qu’elle soit réalise dans un cycle baissier établi, n’est toujours pas d’actualité à ce jour.

Bitcoin Hyper : une opportunité pour bitcoin

Pendant ce temps, d’autres projets gagnent en lumière et connaissent une forte croissance. La prévente Bitcoin Hyper, levant à ce jour plus de 12 millions de dollars, est une très belle opportunité pour accroître son exposition au roi des cryptos.

En effet, Bitcoin Hyper est le premier Layer 2 sur BTC. Paiements, memecoins, dApps et NFT : de nouvelles opportunités pourraient prendre place avec la constitution d’une DeFi dédiée à bitcoin.

Détenir du $HYPER est une double exposition : la croissance de bitcoin dans le temps, et l’innovation technologique avec le tout premier Layer 2 pour cet écosystème.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

