Samsung ouvre l’accès à Coinbase pour 75 millions d’utilisateurs Galaxy

Samsung frappe un grand coup dans l’adoption des cryptomonnaies. Le géant sud-coréen a annoncé l’intégration de Coinbase One directement dans son application Samsung Wallet, offrant un accès privilégié à 75 millions d’utilisateurs Galaxy aux États-Unis. Il s’agit du plus grand déploiement grand public jamais réalisé par Coinbase, et sans doute du pari le plus ambitieux de Samsung dans le Web3.

Coinbase One dans la poche des Galaxy users

Concrètement, les détenteurs d’un Galaxy pourront accéder à Coinbase One depuis Samsung Wallet. Cette formule premium permet de profiter de zéro frais de trading et d’avantages renforcés sur le staking. Mieux encore, l’intégration associe les outils crypto aux fonctionnalités déjà présentes : cartes de paiement, titres de transport, pièces d’identité.

Samsung Pay devient également une option de règlement au sein des comptes Coinbase. En d’autres termes, ce partenariat vise à apporter une solution de gestion centralisée fédérant paiements traditionnels et transactions en cryptomonnaies sur la même interface. Bien optimisée, cette simplification de l’expérience utilisateur va sûrement booster l’adoption de la crypto au quotidien.

La mission : 1 milliard d’utilisateurs sur la blockchain

Du côté de Coinbase, il est surtout question d’optimiser le processus d’acquisition d’utilisateurs en allant chercher ces derniers là où ils se trouvent. Shan Aggarwal, Chief Business Officer de l’exchange, résume la mission : « Amener plus d’un milliard de personnes sur la blockchain commence par nos téléphones. »

Du côté de Samsung, l’argument est tout aussi fort. La marque mise sur la confiance déjà accordée à Samsung Wallet pour élargir son usage. Comme l’a expliqué Drew Blackard, vice-président de la division mobile aux États-Unis, Samsung Wallet est un outil de confiance. L’objectif est donc de l’enrichir continuellement de nouvelles fonctionnalités.

La première phase de déploiement commence aux États-Unis. Mais les deux entreprises prévoient déjà d’étendre ce programme à l’international dans les prochains mois. L’impact pourrait donc dépasser très rapidement la sphère américaine et toucher des centaines de millions d’utilisateurs.

De la crypto au quotidien et en un clic

Cette intégration change la donne. En effet, elle rejoint une large vague d’initiatives visant à transformer la perception publique de la cryptomonnaie et à en accroître l’accessibilité. Dans les fait, il est donc question de disposer d’un outil aussi facile à utiliser qu’une carte bleue. Une innovation stratégique qui pose déjà les bases d’une extension rapide vers l’internationale.

En créant ce pont vers 75 millions d’utilisateurs de Galaxy, Samsung et Coinbase vont bien au-delà d’une action marketing. C’est la première pierre d’un écosystème blockchain plus orienté mobile. Le but de la manœuvre étant bien entendu, une fusion naturelle des deux univers.

En attendant, quid du reste du monde : Best Wallet en alternative

Certes, l’annonce de ce partenariat Coinbase / Samsung Wallet marque une avancée majeure. Mais elle est actuellement limité aux seuls utilisateurs américain. Or le besoin d’une expérience crypto mobile simple et fiable est planétaire. Pour le reste du monde, se pose donc la question d’une alternative crédible et tout aussi performante.

C’est la portion de marché à l’assaut de laquelle s’est lancé Best Wallet. Pensée comme un portefeuille mobile universelle, la plateforme offre déjà un accès simple au stockage, à l’échange et à la gestion des actifs numériques.

Son avantage ? Un écosystème scalable prenant en compte une soixantaine de blockchain avec des outils d’aide à la sécurité. Par exemple, la fonctionnalité détection de fraude apporte un complément de vigilance supplémentaire à travers l’identification de schéma d’utilisation inhabituels.

Une vision de marché dans laquelle Best Wallet entend se positionner en véritable hub Web3 mobile. L’une des alternatives les plus sérieuses à la solution Samsung-Coinbase. Une option naturelle de gestion crypto mobile, flexible et surtout sécurisée.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Source : Coinbase

