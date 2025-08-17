Altseason imminente selon Coinbase

Coinbase affirme que la dominance du Bitcoin a chuté à son plus bas niveau en six mois, tandis que la capitalisation des altcoins a bondi de 50 % depuis juillet, ouvrant la voie à une possible altseason en septembre.

Les cryptos alternatives gagnent du terrain. Depuis juillet, leur capitalisation a bondi de 50 %, selon Coinbase. En parallèle, la dominance du Bitcoin est tombée à son plus bas niveau en six mois. Dans son rapport mensuel, David Duong évoque une dynamique claire.

« Les conditions actuelles suggèrent une altseason à grande échelle à l’approche de septembre », écrit-il.

Duong dirige la recherche mondiale chez Coinbase Institutional. Ce constat rejoint celui de nombreux traders et analystes. Tous anticipent un basculement du marché vers les altcoins.

Coinbase définit l’altseason comme une période où 75 % des 50 principales cryptos surpassent Bitcoin. Ce calcul s’appuie sur les 90 derniers jours. Duong note aussi la présence de capitaux retail en attente.

Ces fonds dorment dans des produits monétaires. Un assouplissement de la Fed pourrait relancer la participation des particuliers.

L’inflation reste stable à 2,7 % sur un an, selon le CPI publié cette semaine. En conséquence, les marchés à terme estiment à 92 % la probabilité d’une baisse des taux en septembre. Un environnement de taux plus bas pourrait attirer de nouveaux capitaux. Cela pourrait aussi stimuler les actifs à haut risque, comme les altcoins.

Source: Coinbase institutional Monthly Outlook

La dominance du Bitcoin recule, ouvrant la voie aux altcoins

Un autre facteur qui favorise l’arrivée d’une altseason est la baisse de la dominance du Bitcoin, c’est-à-dire sa part dans la capitalisation totale du marché crypto.

Depuis mai 2025, la dominance du Bitcoin a chuté d’environ 10 %, passant de plus de 65 % à près de 59 % en août.

« Ce recul marque les premiers signes d’une rotation du capital vers les altcoins », écrit David Duong.

Selon TradingView, la domination du Bitcoin s’établit actuellement à 59,5 %, soit l’un de ses plus bas niveaux depuis fin janvier.

Jeudi, le trader crypto Ito Shimotsuma a observé un signal technique rare. « La dominance du Bitcoin vient de former son premier croisement baissier mensuel depuis janvier 2021 », a-t-il déclaré.

« À l’époque, les altcoins avaient grimpé pendant quatre mois. Si le scénario se répète, on pourrait assister à une hausse continue jusqu’en décembre 2025. »

Source: Tradingview

Ethereum attire les capitaux, et les altcoins en profitent

L’intérêt institutionnel pour Ethereum stimule la dynamique actuelle du marché. Cette tendance est amplifiée par les liquidités en cryptomonnaies et les récits relatifs aux stablecoins. Simultanément, l’indicateur Altcoin Season et la valorisation globale des altcoins affichent des signes encourageants.

Cette combinaison suggère une rotation imminente vers une saison des altcoins plus mature, surtout à l’approche de septembre.

Pour qu’une saison altcoin puisse se manifester, trois critères doivent être réunis : une conjoncture macroéconomique positive, une diminution de la dominance du Bitcoin, et une nouvelle histoire prometteuse. Au cours des cycles antérieurs, des catalyseurs évidents ont vu le jour. Les ICOs ont prévalu de 2017 à 2018, les blockchains de niveau 1 ont assumé la dominance de 2018 à 2019, et les écosystèmes DeFi/NFTs ont fait leur marque en 2021-2022.

Actuellement, le marché reste en attente d’un signal fort provenant du primaire. Ce déclencheur pourrait engendrer un afflux massif d’investissements et donner le coup d’envoi d’une véritable période de croissance pour les altcoins. Si ces conditions se vérifient, les investisseurs pourraient être témoins d’une nouvelle période de croissance dans les semaines à venir.

Sources: Coinbase

