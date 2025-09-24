Euro numérique : Vous n’en aurez pas avant 2029 selon la BCE

En 2020, l’Euro numérique est annoncé en grande pompe en tant que réponse à l’hégémonie naissante des USA en matière de stablecoins. Mais on nous annonce aujourd’hui, que le projet n’est pas encore prêt de voir le jour. En cause, des péripéties politiques et législatives qui placent l’Europe dans une position bien délicate. Selon ce spécialiste de la BCE, rendez-vous mi 2029, mais encore…

Le Parlement européen, principal frein

Le point d’achoppement n’est pas technologique ; il est politique. La BCE dépend du Parlement européen pour adopter les textes législatifs nécessaires. Or, ce processus est long et semé d’embûches.

Cipollone a indiqué qu’un accord général entre les États membres pourrait être trouvé d’ici la fin de l’année. Mais ce n’est qu’en mai 2026 que le Parlement devrait réellement se prononcer. Autrement dit, aucune avancée concrète avant plusieurs années.

Un rapport d’avancement est attendu le 24 octobre 2025, suivi de six semaines pour déposer des amendements et de cinq mois de débats. La mécanique institutionnelle européenne ralentit donc fortement le projet, malgré l’urgence ressentie par certains acteurs.

Des compromis déjà sur la table

Cela dit, les ministres des finances des pays membres de l’UE ont récemment trouvé certains points d’entente sur la feuille de route du futur euro numérique. Entre autre mesures annoncées, le plafonnement des avoirs individuels. L’idée étant d’éviter une fuite des dépôts particuliers et même institutionnels dans les banques commerciales.

D’ailleurs, Paschal Donohoe, président de l’Eurogroupe rappelle que toute décision finale de la BCE sur cette question, sera précédée d’un débat entre les ministres. Cette approche vise à maintenir un équilibre entre innovation monétaire et stabilité financière. Toutefois, ce mode opératoire contribuera probablement à la lenteur du processus.

Les enjeux stratégiques pour l’Europe

Le report du calendrier n’est pas une simple formalité administrative. Derrière l’euro numérique se joue une bataille beaucoup plus grande. Celle de la souveraineté monétaire européenne dans un monde où les flux financiers se digitalisent à grande vitesse.

Or les États-Unis disposent déjà d’un avantage notable sur le marché stablecoins. En effet, la majorité des transactions on-chain se font aujourd’hui sur la base de stablecoins indexés sur le dollar. Dans le même temps, la Chine s’est montrée bien plus proactive que les 27 avec son e-CNY.

Dans un tel contexte, l’Europe court surtout le risque de voir ses acteurs économiques dépendre d’infrastructures financières étrangère. Et cela ne ferait qu’exacerber sa vulnérabilité face à des décisions de politique monétaire étrangère

Réinventer la banque du particulier à l’institution

Un euro numérique pourrait aussi réduire la dépendance vis-à-vis des banques privées pour les paiements du quotidien, en offrant aux citoyens un accès direct à une monnaie digitale garantie par la BCE.

Mais cela pose un dilemme : comment introduire un tel outil sans déstabiliser le financement bancaire, qui repose sur les dépôts traditionnels ? D’où l’idée des plafonds de détention évoqués par l’Eurogroupe.

Enfin, il y a aussi une variable géopolitique à prendre en compte. Alors que les tensions commerciales et rivalités technologiques sont au plus haut ce stablecoin est pensé en vecteur de conquête internationale. Il s’agit par exemple, de proposer une alternative crédible à l’hégémonie du dollar dans les échanges mondiaux.

Un projet vital, mais enlisé

En somme, il ne faudra donc pas compter sur un Euro numérique avant 2029. Ce calendrier traduit certes, la lourdeur des processus institutionnels européens. Mais il également y voir la volonté de bâtir un cadre robuste.

Cela dit, le timing reste délicat. L’Europe peut-elle vraiment se permettre d’attendre aussi longtemps dans un milieu où les autres protagonistes vont vite, très vite ?

Pour l’instant, le choix est celui de la prudence. Mais à trop attendre, le risque est grand que l’euro numérique devienne une réponse en retard, plutôt qu’une innovation de souveraineté.

Source : Bloomberg

