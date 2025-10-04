Coinbase vise le National Trust Charter : une banque désormais ?

Coinbase avance ses pions sur le terrain réglementaire. L’exchange américain a confirmé avoir déposé une demande de National Trust Company Charter auprès de l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Une démarche qui alimente immédiatement une question : Coinbase veut-il devenir une banque ?

Combler le fossé entre crypto et finance traditionnelle

La réponse officielle est claire : non. En effet, Coinbase a rapidement précisé qu’il n’y a aucun objectif de transformation vers une structure bancaire. L’objectif serait en réalité, le renforcement du cadre réglementaire qui lui permettrait de proposer à ses utilisateurs, des services encore plus rassurant et transparents.

Cette demande officielle est donc selon les déclarations de Coinbase, un pas vers la réduction d’un fossé spécial. Celui qui sépare encore aujourd’hui, la crypto-économie et le système financier traditionnel. En cas d’avis favorable, cette licence de l’OCC permettrait donc à Coinbase, de réduire sa dépendance structurelle vis-à-vis des banques par rapport à certains de ses services.

Comme l’a rappelé Luke Youngblood, ancien cadre de Coinbase, cette licence donnerait à la société les moyens de gérer directement les flux de dépôts et retraits. Autrement dit, Coinbase gagnerait en autonomie, tout en restant sous supervision réglementaire.

Quelles implications pour l’écosystème ?

L’obtention d’un National Trust Charter permettrait à Coinbase d’élargir ses activités au-delà de la simple garde d’actifs numériques. Paiements, services de règlement, voire nouveaux produits financiers pourraient émerger sous une régulation plus claire.

Cependant, ce statut reste plus limité qu’une charte bancaire complète. Comme le souligne le commentateur politique Brendan Pedersen, les trusts sont théoriquement plus contraints que les banques classiques. Mais dans la pratique, la distinction s’estompe, tant les règles évoluent.

Un timing révélateur

Cette démarche n’arrive pas par hasard. D’autres acteurs majeurs ont récemment pris le même chemin. Circle, émetteur du stablecoin USDC, a déposé sa demande début juillet. Quelques jours plus tard, Ripple Labs a suivi.

Pour Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, l’obtention d’une telle licence constituerait même “un nouveau standard de confiance dans le marché des stablecoins”. La tendance est claire : les entreprises crypto cherchent à s’ancrer dans le paysage financier américain via un statut reconnu par le régulateur.

Coinbase, toujours en quête de crédibilité

En parallèle, Coinbase continue d’améliorer son offre. Pour Youngblood en poste chez Coinbase jusqu’en 2022, l’application à destination des particuliers a connu une incroyable amélioration depuis son départ. Aujourd’hui, le spécialiste se félicite de la qualité de l’expérience utilisateur qui introduit désormais des produits beaucoup plus fiables

Avec cette nouvelle action, Coinbase souhaite ancrer encore plus dans l’esprit collectif son image en tant que référence solide de la sphère crypto. Rassurer les régulateurs, fidéliser les clients et se positionner comme un acteur durable de la finance numérique.

Une banque qui ne dit pas son nom ?

Coinbase rejette l’étiquette de “banque”. Pourtant, en visant une licence de trust national, la plateforme franchit un pas supplémentaire vers un modèle hybride. Mais elle n’est pas la seule à entreprendre une telle action. En juillet, Circle et Ripple Labs avaient déjà soumis la même demande auprès de l’OCC.

En réalité, bien que l’argument de la décentralisation séduise les foules sur le papier, chaque investisseur veut toujours avoir la certitude de la fiabilité du marché sur lequel il positionne ses capitaux. Et avec les fiascos passés comme le cas FTX, seules les entreprises prêtes à jouer le jeu de la conformité et innovation auront une chance de durer. Et c’est bien le message que Coinbase entend envoyer.

