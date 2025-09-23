Base, le meilleur Layer 2 ethereum ? Vitalik affirme son soutien pour la blockchain de Coinbase

Coinbase continue de renforcer son positionnement dans l’industrie des actifs numériques. En complément des travaux menés pour lancer un airdrop à une date encore inconnue, l’écosystème obtient également le soutien de Vitalik Buterin, figure historique de l’industrie et d’ethereum. Qu’est-ce que cela implique et quel est son point de vu au sujet de base ? Faisons le point.

Base : une blockchain qui s’apprête à faire son airdrop

Quelques jours plus tôt, dans le cadre BaseCamp 2025, s’étant tenu le 15 septembre dernier, Jesse Pollak a déclaré publiquement que l’équipe de Base est en pleine réflexion et en phase de recherche sur le déploiement d’un token natif.

Pendant ce temps, la très large majorité des concurrents tels que Optimism, Sroll ou Abritrum disposent de leur propre actif. Toutefois, l’enjeu est particulièrement complexe : lancer un actif pour inciter les utilisateur et projets à rester ou se lancer sur Base, intégrer un mécanisme économique suffisamment ajusté pour éviter une pression vendeuse trop forte, tout en favorisant la décentralisation et la récompense des premiers utilisateurs du réseau.

Longtemps vue comme une blockchain qui ne disposera pas de sa propre cryptomonnaie, l’évolution de la réglementation crypto aux États-Unis change la donne.

Entre le GENIUS Act, l’implication de la famille Trump dans le Web 3 ou le changement de politique à 180 degré de la SEC, Coinbase pourrait donc lancer son actif plus rapidement que prévu. Metamask a également fait des déclarations en ce sens. Pour en savoir plus, découvrez notre récent article sur Coinbase. Cela vous apportera tous les éléments essentiels sur le dossier du potentiel $BASE.

Vitalik soutien publiquement la blockchain Base : bonne nouvelle à long terme ?

Récemment, des débats ont émergé quant au rôle du séquenceur de Base. Vitalik s’est prononcé à ce sujet. Il explique effectivement que que Base fait les choses correctement. Mais de quelle manière ?

Des éléments centralisés pour améliorer l’expérience utilisateur.

Une couche de base décentralisée, propre à la philosophie d’ethereum.

Insistant à plusieurs reprises sur le fait que Base ne détient pas les fonds des utilisateurs, cela concorde potentiellement aux récentes déclarations concernant un jeton natif. Certains se penchent sur les considérations fondamentales du réseau pour s’assurer que cela n’est pas un moyen d’extraire des capitaux, mais bien une initiative en faveur de la décentralisation.

Quoi qu’il en soit, le soutien de Vitalik n’est pas anodin. Disposant d’une vision complète de l’écosystème et ayant récemment appuyé les besoins prioritaires d’ethereum, affirmer que Base fait les choses correctement démontre que Coinbase dispose de toutes les compétences techniques pour consolider sa croissance dans les années à venir et continuer tel que l’équipe officielle le fait actuellement.

Pendant le développement de Base, un Layer 2 bitcoin gagne en ampleur

Base est la vitrine on-chain de Coinbase. Idéal pour renforcer le positionnement de la plateforme américaine sur la blockchain, tout en optimisant ses revenus et sa croissance. Ainsi, les Layer 2 ethereum sont au coeur de l’attention pour l’écosystème EVM en raison des frais réduits et des transactions plus rapide.

En parallèle, bitcoin connaît également un chemin similaire. Bien que le Lightning Network soit reconnu depuis plusieurs années, permettant des transactions instantanées à très faible coût, son déploiement reste limité. Qui plus est, cela est cantonné à l’initative des différentes plateformes. Pendant ce temps, certaines équipes souhaitent accélérer l’innovation sur bitcoin. C’est donc dans ce contexte que Bitcoin Hyper émerge dans l’écosystème.

Premier Layer 2 sur Bitcoin, il vise à constituer les débuts d’une BTCfi où l’on retrouve des NFTs, des memecoins, un explorer et bien d’autres fonctionnalités propre à l’écosystème EVM. Avec le jeton HYPER, la prévente aura bientôt passé les 20 millions de dollars dans le cadre de sa levée de fonds. Avec l’optimisme des investisseurs pour cet actif, cela en fait une cryptomonnaie idéale à détenir en fonds de portefeuille en raison d’une forte corrélation à la croissance de bitcoin.

