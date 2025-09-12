Scandale à la SEC : Coinbase révèle la suppression des SMS de Gensler

Coinbase relance l’offensive judiciaire contre le régulateur américain après la révélation d’un trou noir dans les communications de l’ex-président de la SEC, Gary Gensler. Selon un rapport publié le 3 septembre par l’Inspecteur général (OIG) de la SEC, près d’un an de messages texte envoyés et reçus par Gensler entre le 18 octobre 2022 et le 6 septembre 2023 ont été perdus à la suite d’une chaîne d’erreurs informatiques et d’une politique de “wipe” automatique mal comprise.

Ce que dit le rapport de l’OIG

Le timing recouvre une période charnière pour la crypto, notamment l’effondrement de FTX. Coinbase demande désormais au tribunal des sanctions et une procédure accélérée pour établir l’étendue exacte des pertes et la diligence de la SEC.

Le rapport n°587 détaille une série de décisions et de procédures IT “évitables” qui ont conduit au reset du téléphone professionnel de Gensler et à l’effacement irréversible des SMS. En août 2023, une politique interne prévoyant l’effacement des appareils non connectés au réseau pendant 45 jours a été appliquée sans gouvernance suffisante, provoquant la perte des messages.

L’OIG note que des demandes FOIA (Freedom Of Information Act) en cours auraient pu être affectées et formule des recommandations opérationnelles dont la mise en œuvre reste à vérifier.

The SEC OIG report last week revealed texts from October 2022-September 2023 were destroyed. The Gensler SEC did this even though we asked for information about “all communications” within the SEC related to crypto regulatory and enforcement decision-making years ago. 2/3 — paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) September 11, 2025

La riposte de Coinbase et la bataille FOIA

Dans sa procédure, Coinbase soutient que la SEC a employé des termes de recherche trop étroits, retardé des recherches et manqué de transparence sur la destruction des SMS, entravant la production de documents sur Ethereum et les actifs numériques.

L’exchange sollicite des sanctions pour manquement aux obligations de conservation et une audience afin d’obtenir des éléments supplémentaires sur la quantité de données détruites et les tentatives de récupération. Un dirigeant juridique de Coinbase estime par ailleurs que la SEC “n’a pas divulgué” à temps la destruction aux requérants FOIA et au public.

Transparency is the bedrock of good governance – and tools like FOIA are a critical part of that process. @coinbase has asked for an immediate hearing to get to the bottom of what happened – and to ensure this doesn’t happen again. https://t.co/9Vca4bGaaS — Ryan VanGrack (@RVanGrack) September 11, 2025

Pourquoi ces messages comptent

La période des SMS manquants recouvre des dossiers majeurs, dont la séquence post-FTX et des contentieux qui ont marqué l’orientation de la politique crypto de la SEC. Selon l’OIG, le contenu des messages perdus n’était pas trivial : 38 % auraient concerné des sujets “mission-critical”, 56 % des échanges administratifs et 6 % des messages personnels.

Même si l’enquête interne ne conclut pas à une suppression intentionnelle, la défaillance documentaire survient alors que l’agence exige des standards élevés de tenue des registres chez les acteurs financiers, nourrissant les appels à une symétrie d’exigences public-privé.

Le cadre FOIA et l’enjeu de confiance

Au-delà du bras de fer procédural, l’affaire réactive un débat de fond : la FOIA est l’outil par lequel le public et la presse accèdent aux documents fédéraux. Coinbase, qui a multiplié les requêtes FOIA ces dernières années et centralise les retours dans une FOIA Reading Room, argue que l’effacement de ces SMS a pu fausser la compréhension publique de la prise de décision au plus fort des turbulences crypto.

L’épisode alimente aussi une interrogation récurrente à Washington : comment concilier sécurité IT, transparence et conformité records dans des institutions où les messageries et mobiles sont devenus centraux.

Et maintenant ?

Côté faits, le rapport de l’OIG conclut à des erreurs évitables et recommande donc de clarifier politiques MDM, logs, rétention et flux FOIA. Plusieurs médias spécialisés notent que la SEC évoque des défaillances techniques plutôt qu’une intention de dissimulation, sans éteindre les critiques sur la gouvernance interne.

La suite dépendra du juge : s’il ouvre la voie à des sanctions, l’agence pourrait devoir documenter plus finement ses pratiques et reconstituer, autant que possible, les archives auxiliaires.

Pour le marché, l’enjeu n’est pas seulement juridique. Il touche aussi la prévisibilité réglementaire et la confiance dans la fabrique des décisions qui encadrent la finance numérique.

