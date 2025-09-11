Explosion des RWA : voici les acteurs qui dominent le marché et les altcoins à surveiller

Les « Real-World Assets » ou RWA, cette notion ayant émergé en 2024 auprès du grand public devient désormais une tendance majeure de l’industrie crypto, au delà de l’IA sur ces derniers mois. Avec un nombre croissant d’institutionnels qui se penchent sur les avantages de la blockchain, les RWA deviennent une véritable opportunité d’accélérer la courbe d’adoption crypto.

Une croissance exponentielle des RWA sur la blockchain

D’après les données rapportées par RWA.xyz, on constate la présence de 16,7 milliards de dollars de RWA et plus de 385 000 détenteurs.

Une valeur qui concerne en grande majorité de la dette américaine, du crédit, des actions et des fonds institutionnels alternatifs selon les données de 11 septembre 2025.

En début d’année, le marché s’évaluait à 15 milliards de dollars, mais en incluant les stablecoins de cette narrative, on s’approche des 30 milliards de dollars. Une croissance exponentielle qui résulte d’un faisceau de facteurs que nous allons évoquer dès maintenant.

Un phénomène accéléré par les institutionnels et ethereum

À la table des leaders, le classement se compose en grande partie par ethereum (52 % des parts de marché), suivi par ZKsync et Polygon, deux blockchains qui sont toutefois en recul lorsqu’on analyse les données on-chain et l’évolution de la TVL de ces réseaux.

L’activité des institutionnels influence fortement ce classement. Ethereum, favorisé par des acteurs comme Franklin Templeton ou Blackrock, devient la vitrine de l’innovation financière, sur un terrain bien distinct de bitcoin.

Avec une croissance du marché à hauteur de 60 % depuis 2024, selon les données rapportées par Coinbase, certaines projections tablent sur un marché de plusieurs trillions de dollars d’ici les dix prochaines années.

À mesure qu’ethereum gagnera en valeur, et formera de nouveaux ATHs, sa crédibilité se renforcera et de nouveaux acteurs bancaires de la finance traditionnelle se tourneront vers cette solution.

Une manière idéale de faire la transition sur la blockchain, proposer de nouveaux véhicules d’investissement, améliorer la liquidité cross-chain et attirer une clientèle plus jeune. Concrètement, adopter les RWA en 2025 est un véritable avantage stratégique pour les acteurs traditionnels.

Désormais, nous voyons même l’arrivée de memecoin comme Pepenode, proposant l’achat virtuel de nodes et la constitution de son propre rig de minage, ce qui apporte des récompenses passives et des airdrops aux holders de $PEPENODE. Une prévente intéressante au regard des tendances qui portent sur les RWA.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Une diversification d’acteurs et de blockchains sur les RWA

À ce jour, jamais il n’y a eu autant d’acteurs on-chain qui proposent des produits financiers portant sur des RWA. Récemment, une narrative explose autour des RWA TCG : les cartes de collection, notamment sur Pokemon, sous la forme de RWA, tout en ayant la possibilité de les recevoir en physique.

En parallèle, Ondo Finance donne le ton et déploie plus de 100 actions américaines sur la blockchain, ce qui le positionne comme l’un des leaders en la matière, en proposant pour la première fois des produits à destination du grand public.

D’après les données de Cryptorank, le TOP 3 des projets exclusivement dédiés aux RWA se compose de Ondo Finance, Plume Network et Vision. Pour l’instant, la capitalisation de marché reste faible sur certains actifs, mais cela devrait évoluer dans le bon sens durant les prochains mois. $ONDO, $PLUME ou $USUAL : tant d’actifs à surveiller pour s’exposer au secteur d’ici la fin d’année.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

