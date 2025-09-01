Nouveaux RWA en approche avec ONDO Finance : bientôt 30 milliards de TVL ?

Le marché des RWA est en pleine forme. Cette narrative, ayant émergé en 2024, devient plus réelle que jamais en raison de l’institutionnalisation progressive du secteur. Est-ce que la dynamique va évoluer en ce sens durant de nombreux mois, ou est-ce un pétard mouillé, une narrative temporaire qui s’essoufflera dans le temps ?

ONDO Finance s’apprête à déployer 100 RWA on-chain

Le mois de septembre s’ouvre dans de bonnes conditions pour Ondo Finance. Dès le 3 septembre, le leader des RWA dans la crypto s’apprête à déployer on-chain plus de 100 actions et ETF tokenisés. En rendant le marché des capitaux plus accessible, cela permettra l’intégration de nouveaux produits dans la DeFi.

Markets are going global.



09.03.2025 pic.twitter.com/PCTwm05ug4 — Ondo Finance (@OndoFinance) August 22, 2025

Pour le moment, ce ne sont que des produits financiers américains qui seront disponibles. Cependant, Ondo Finance aspire à un déploiement de plusieurs milliers de titres d’ici la fin d’année.

En offrant la propriété fractionnée et des transactions en temps réel sur ethereum, tout cela prend place en totale conformité avec la réglementaire américain, tout en étant soutenu par des acteurs tels que BitGo et l’intégration de Fireblocks, ce qui en fait un produit dédié aux institutionnels en matière de gestion de fonds.

Bientôt 30 milliards de dollars de TVL : surperformance des RWA en 2026 ?

Un marché à 30 milliards de dollars dans un futur proche ? Les données de ce secteur sont particulièrement encourageantes. S’approchant des 28 milliards de dollars, ce sont près de 373 000 portefeuilles qui détiennent actuellement des RWA on-chain.

Avec une croissance globale de 7,3 % sur les trente derniers jours, c’est ethereum qui reste en première position avec 8,3 milliards de dollars de RWA dans la DeFi, plus de 419 produits différents, une croissance de 12 % sur les trente derniers jours et 53 % des parts de marché.

Pendant la hausse des RWA, des memecoins comme WEPE se développent

Wall Street Pepe, le meilleur memecoin pour la fin d’année 2025 ? Initialement lancé sur ethereum, les performances réalisées étaient très positives. 70 millions de dollars levés en quelques mois. La stratégie de WEPE, reposant sur PEPE, est une véritable réussite.

Dans ce contexte, WEPE ne perd pas de temps. À l’approche du Q4 de 2025, ce memecoin entame une phase d’expansion en se déployant désormais sur Solana. Pour quelle raison ? Cette blockchain à faible coût et avec un taux de TPS très élevé est idéal pour le trading de memecoin.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

WEPE aspire à la constitution d’une armée de traders. WEPE, que ce soit sur Ethereum ou Solana, est l’occasion d’obtenir des rendements en staking, connaître un actif en pleine forme en raison des différentes périodes de réduction de l’offre, accéder à un NFT pour des avantages exclusifs et bien plus encore.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

