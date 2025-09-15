XRP entre dans le club des 100 plus gros actifs au monde : cap sur 5 $ ?

Le XRP de Ripple vient de franchir une étape symbolique en se hissant dans le top 100 des plus grandes capitalisations mondiales. Il rejoint ainsi un cercle très restreint aux côtés de géants comme Tesla ou Nestlé. Avec une valorisation supérieure à 180 milliards de dollars, XRP confirme désormais, sa place parmi les actifs stratégiques du paysage financier global. Ce badge d’honneur relance un peu plus les spéculations : la barre des 5 dollars est-elle désormais à portée ?

Les chiffres qui impressionnent

En ce moment, le prix du XRP évolue autour de 3,01 $ avec un gain supérieur à 1,5 % sur la semaine écoulée. Un chiffre qui est presque banal en apparence. Et pourtant, Ripple réalise cette prouesse malgré un handicap colossal. Une liquidité de plus de 15 milliards que XRP réussit à absorber sans effondrement.

Cette dynamique a propulsé le jeton devant les actions de plusieurs entreprises cotées. À titre de comparaison, le XRP dépasse aujourd’hui la capitalisation de certaines banques régionales américaines et talonne déjà des conglomérats industriels. Cette percée confirme que l’actif n’est plus seulement un “altcoin” seulement bon à faire de la spéculation.

Pourquoi XRP attire de nouveau

Ce retour sous les feux des projecteurs s’explique par une combinaison de plusieurs dynamiques. En effet, XRP a passé ces dernières années à ronger ses freins notamment en raison de l’affaire qui l’a opposé à la SEC. Avec la fin du procès largement en faveur de Ripple, le jeton a retrouvé un coup d’accélérateur.

Les investisseurs institutionnels, qui hésitaient jusque-là à intégrer XRP dans leurs portefeuilles sont désormais rassurés. Mais au-delà du trading spéculatif, la solution Ripple bénéficie d’une adoption croissante dans les paiements transfrontaliers. Des cas d’usage de plus en plus nombreux qui voient Ripple se positionner en pionnier de la finance de demain.

Ripple : point de repère du nouveau marché crypto

Au vu de la performance des cryptomonnaie cette année, il est désormais clair que nous évoluons dans un nouveau paradigme. Même si la volatilité en demeure une composante importante, son mécanisme a changé et la spéculation n’est plus le seul moteur de croissance.

De plus, au-delà du ton général donné par le Bitcoin, XRP semble désormais disposer aussi d’une dynamique propre. Nous voulons pour preuve, le contexte actuel du marché. Le BTC doit composer avec un vent macroéconomique défavorable. Mais pendant ce temps, XRP apparaît comme un bénéficiaire naturel de la rotation de capitaux avec une volatilité exploitable et un narratif renouvelé.

Enfin, la force de la communauté XRP reste un facteur clé dont Ripple tire sa résilience. Une force motrice qui a démontré toute son utilité tout au long des années de procès. Cet engagement se traduit aujourd’hui par une activité accrue sur les réseaux sociaux et un soutien constant dans les phases de correction.

Le seuil des 5 $ est-il réaliste ?

D’un point de vue technique, le prochain objectif majeur se situe à 3,70 $, niveau charnière testé à plusieurs reprises depuis 2021. Une cassure nette au-dessus pourrait ouvrir la voie vers 4,50 $, puis 5 $.

Cependant, la prudence s’impose. Les volumes restent concentrés, et le marché global de la crypto montre des signes de fatigue. Si le Bitcoin venait à subir une correction plus forte, XRP pourrait difficilement s’en affranchir.

Pour atteindre durablement 5 $, l’actif devra non donc conserver la confiance des investisseurs. Mais XRP doit aussi maintenir une activité on-chain solide et attirer de nouveaux flux institutionnels. Un chantier qui n’est pas sans difficulté au vu de l’effondrement des burn fees sur les derniers mois.

Une opportunité à saisir ou un risque latent ?

L’entrée de XRP dans le top 100 mondial confirme sa maturité. Mais elle pose aussi une question : jusqu’où peut aller un actif dont l’histoire reste marquée par une forte volatilité et des batailles juridiques récentes ?

Pour l’instant, le marché semble donner une seconde chance au token. Et si les tendances actuelles se prolongent, le seuil psychologique des 5 $ pourrait devenir plus qu’un simple rêve de trader.

Source : CompaniesMarketCap

Pour aller plus loin sur le sujet :