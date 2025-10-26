Ripple Prime est lancé : 1,25 Md$ pour devenir le prime broker crypto des institutions

C’est officiel : Ripple a bouclé le rachat de Hidden Road (environ 1,25 Md$). Il rebaptise la plateforme en Ripple Prime, un guichet unique pour trading, financement et clearing destiné aux investisseurs institutionnels. L’unité intègre des risk controls, une garde régulée et l’option d’utiliser le stablecoin RLUSD comme collatéral. L’objectif : rapprocher finance traditionnelle et actifs numériques sous une même bannière opérationnelle.

Big bang institutionnel : deal scellé, « one-stop » desk opérationnel

Ripple confirme avoir finalisé l’acquisition et rebrandé Hidden Road en Ripple Prime. L’entreprise présente la nouvelle entité comme un desk tout-en-un qui couvre plusieurs classes d’actifs.

Il comprend un accès unifié à l’exécution, au financement et au clearing, afin de réduire la fragmentation qui pénalise encore de nombreux desks buy-side. La société affirme par ailleurs que l’activité de Prime a triplé depuis l’annonce du rachat en avril dernier, qu’elle sert 300+ institutions et que plus de 3 000 Md$ ont déjà été cleared sur les marchés.

Dans le même mouvement, Ripple met en avant un positionnement inédit : être la première entreprise crypto à posséder et opérer un prime broker multi-actifs global. Cela montre l’angle concurrentiel de l’annonce. Ainsi que sa volonté de capter une part significative des flux institutionnels à venir.

Impact marché : liquidité pro, collatéral RLUSD, effet réseau

Concrètement, un routing unifié entre trading, financement et post-trade peut accélérer l’exécution et optimiser le collatéral via du cross-margining mieux maîtrisé. Pour les gestionnaires, cela signifie moins de contreparties à agréer, des processus KYC/AML plus lisibles et une résilience accrue sur la chaîne d’opérations. L’argument de vente se joue donc autant sur la qualité d’intégration que sur le prix, surtout auprès des desks qui opèrent déjà à l’échelle globale.

Point sensible, RLUSD entre dans l’équation. Ripple précise que certains clients dérivés utilisent déjà RLUSD en collatéral, et que cette utilisation a vocation à s’élargir avec Ripple Prime.

Si l’on ajoute les initiatives de tokenisation où RLUSD figure déjà aux côtés d’actifs de money market (partenariat DBS–Franklin Templeton en septembre), l’entreprise dessine une boucle d’usage qui dépasse le seul trading. Le stablecoin peut donc devenir une brique opérante du modèle de prime brokerage.

Concurrence & risques : Coinbase Prime, Galaxy… qui captera les desks ?

La bataille s’ouvre face à Coinbase Prime, Galaxy ou FalconX, déjà implantés auprès des institutionnels. L’avantage de Ripple tient au contrôle de bout en bout : un prime broker désormais « maison », des partenariats de garde régulés et l’intégration d’un collatéral interne (RLUSD).

L’exécution reste toutefois déterminante. Les grands comptes jugeront sur pièces : latence, qualité de liquidité, stabilité du funding et robustesse des processus d’escalade. La promesse est forte, mais elle suppose des intégrations multi-juridictions impeccables et une gouvernance irréprochable.

La trajectoire réglementaire comptera également. Les règles de garde et d’attestations évoluent sous l’effet du GENIUS Act et des clarifications des régulateurs. Ripple Prime est l’étape logique d’une stratégie d’expansion.

Cependant, les clients institutionnels jugeront sur pièces. Ils regarderont les volumes agrégés, la stabilité des marges et l’alignement avec leurs modèles de risque. Autrement dit, il faut vite transformer une annonce en usage mesurable.

Feuille de route : que surveiller à J+30 et J+90 ?

Côté XRP, Ripple Prime est surtout un pont institutionnel. L’effet prix direct sur XRP dépendra moins de l’annonce que de l’usage réel : volumes routés via Prime, profondeur sur les paires XRP-USD/USDT, et intégrations côté custody/clearing. Si ces briques avancent, on peut voir des spreads plus serrés et une exécution plus fluide, ce qui facilite la découverte de prix, sans la forcer.

À J+30 et J+90, il faudra surveiller la liste des custodians et contreparties interconnectées à Ripple Prime, car elle conditionne l’accès global. Mais aussi l’adoption de RLUSD en collatéral sur des produits dérivés au-delà du cercle de clients pilotes. Enfin, l’évolution des volumes et des capacités de financement dira si la traction est réelle. Si tout avance de concert, Ripple Prime peut bâtir un avantage difficile à rattraper pour les concurrents.

