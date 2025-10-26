Quels stablecoins sont les plus sûrs en 2025 ? Comparatif complet

Tous les stablecoins se valent ? Pas vraiment. En 2025, avec l’explosion des usages, choisir le bon stablecoin est devenu un vrai enjeu. Certains sont solides, régulés, bien collatéralisés. D’autres… un peu moins. Et quand un stablecoin perd son peg ou bloque les retraits, c’est souvent trop tard pour réagir. Heureusement, des outils permettent aujourd’hui de classer les stablecoins selon leur sécurité économique. De quoi y voir plus clair avant de confier vos fonds à un token censé rester « stable ».

Le top des stablecoins en 2025 selon Bluechip

Bluechip est une plateforme indépendante qui évalue la robustesse des stablecoins. Elle prend en compte plusieurs critères techniques et économiques pour attribuer une note de confiance. Et cette note change tout : un stablecoin noté A, c’est du costaud ; un stablecoin noté F, c’est à éviter à tout prix.

Voici les meilleurs stablecoins du moment, tous notés A ou A‑ :

RLUSD (Ripple USD) : adossé à du cash, très liquide, bien intégré dans les écosystèmes crypto pro.

Les stablecoins à éviter (ou à surveiller de près)

Certains noms sont très connus… mais mal notés. C’est le cas du Tether (USDT), toujours leader en volume, mais noté D par Bluechip. Pourquoi ? Manque de transparence, audits jugés insuffisants, réserves floues auditées indépendamment… Idem pour FRAX, TUSD ou USDD : tous notés D ou F, avec des doutes sur leur collatéral, leur gouvernance ou leur résistance aux crises.

Plus bas dans le classement, on trouve aussi des projets expérimentaux comme BEAN ou USDX, notés F, qui reposent sur des systèmes algorithmiques fragiles. Et on connaît tous l’histoire de TerraUSD… Mieux vaut ne pas rejouer le même film.

Bluechip attribue ses notes selon cinq grands critères. D’abord, la qualité des réserves : est-ce que le stablecoin est bien adossé à du cash ou à des actifs solides comme des bons du Trésor ?

Ensuite, la transparence : est-ce que l’émetteur publie des audits réguliers, des rapports sur ses actifs ? Puis, le mécanisme de stabilité : comment le peg est-il maintenu en période de stress ?

Viennent aussi la réglementation (licence, conformité aux lois locales) et la liquidité (est-il facile à échanger ?). À partir de là, chaque projet obtient une note : de A (excellent) à F (dangereux). En 2025, ce genre d’évaluation devient essentiel pour naviguer dans la jungle des stablecoins.

Pourquoi choisir un stablecoin sûr est crucial

Si vous utilisez un stablecoin pour trader, épargner, ou faire du yield, la sécurité est primordiale. Un projet qui perd son peg, c’est potentiellement 100 % de perte. Et souvent, les retraits sont bloqués dans la foulée. En 2022, l’effondrement de TerraUSD avait coûté des milliards.

Car en 2025, les stablecoins sont intégrés dans des centaines d’apps : wallets, exchanges, plateformes DeFi, paiements en ligne… Choisir un token fiable, c’est éviter les mauvaises surprises. Enfin, ce n’est pas parce qu’un token est populaire qu’il est forcément sécurisé.

Que faut-il vérifier avant d’utiliser un stablecoin ?

Au final, avant de faire confiance à un stablecoin, posez-vous ces questions :

D’abord, est-il adossé à des actifs réels (cash, T-Bills, etc.) ?

En plus, en croisant les données de Bluechip avec les infos sur CoinGecko ou CoinMarketCap, vous aurez déjà une très bonne idée de la fiabilité d’un projet.

Source : Bluechip

