Altcoin

Le cofondateur de Ripple vend encore ses XRP : un signal d’alerte pour le marché ?

Ronan Gaillard
Ronan Gaillard
Dernière Mise à Jour: 

C’est un mouvement bien étrange considérant le profil ce celui qui en est à l’origine. Chris Larsen, cofondateur et ancien PDG de Ripple Labs, continue de vendre massivement ses tokens. Ces mouvements répétés réveillent de vieux doutes sur l’impact potentiel de ses liquidations sur le cours du XRP.

Chris Larsen à la caisse : plus de 764 millions $ de profits

Depuis 2018, Larsen a réalisé 764 millions $ de bénéfices grâce à ses ventes de XRP, selon les données publiées par l’analyste on-chain J. A. Maartunn (CryptoQuant). Ce dernier rappelle que l’entrepreneur a “l’habitude de vendre près des sommets locaux”. Pour plusieurs observateurs, cela est devenu un facteur de volatilité pour le cours du XRP.

Le dernier épisode en date a vu un nouveau transfert de 50 millions de XRP s’opérer depuis un portefeuille associé à Larsen. A ce moment-là, ce dernier a justifié l’opération par le besoin d’investir dans la trésorerie d’Evernorth, un projet lié à l’écosystème Ripple.

Mais pour les investisseurs, le mal est fait. Chaque vente ravive la crainte d’une pression vendeuse persistante sur l’actif. Toutefois, cette peur de voir XRP s’effondrer à cause d’un dump massif tient plus de la psychose que d’un risque réel de sabordement du projet.

Des ventes qui pèsent sur la confiance des investisseurs

Le marché du XRP reste fragile. Après avoir atteint 3,66 $ en juillet, le prix du token évolue désormais autour de 2,39 $, soit 34 % sous ses plus hauts récents. Beaucoup estiment que ces ventes successives contribuent à freiner la reprise.

Plusieurs investisseurs de long terme voient dans ces retraits un signal d’incertitude. Mais certains y lisent un simple rééquilibrage de portefeuille, d’autres une volonté de profiter des pics de marché.

Quoi qu’il en soit, le timing interpelle : à chaque fois que Larsen vend, le XRP semble manquer de souffle dans la foulée. Cette perception pèse sur la confiance, d’autant que Larsen dispose encore d’une réserve estimée à près de 9 milliards $ de XRP. Autrement dit, son influence sur la liquidité du marché reste considérable.

XRP : une reprise sous tension malgré des signaux techniques positifs

Malgré ces vents contraires, plusieurs indicateurs montrent un potentiel de rebond. Pour relancer la dynamique haussière, le prix devra franchir la moyenne mobile à 200 jours, située à 2,60 $, et la transformer en support. Une consolidation au-dessus de ce niveau ouvrirait la voie à un retour vers la zone de 2,74–2,80 $, puis vers la moyenne mobile à 100 jours à 2,94 $.

L’analyse technique de la trajectoire de XRP révèle quelques signaux précurseurs d’une phase de stabilisation. Dans un premier temps, on observe une divergence haussière du RSI. Cela suggère un certain affaiblissement de la pression à la vente sur le jeton. De plus, le MACD semble se diriger vers un nouveau croisement haussier.

Un passage au-dessus de la moyenne mobile exponentielle des 20 jours (2,55 $) pourrait marquer le début d’un retournement plus solide. Autrement dit, la tendance reste sous tension, mais la situation n’est pas désespérée.

Entre prudence et opportunité : quel scénario pour la suite ?

Les prochaines semaines seront cruciales pour le XRP. Si les acheteurs parviennent à défendre la zone des 2,30 $, le marché pourrait repartir à la hausse. À l’inverse, une cassure sous ce seuil renforcerait la pression vendeuse initiée par les grandes sorties de tokens.

Les ventes de Chris Larsen apparaissent donc comme une variable psychologique autant que technique. Il s’agit d’un rappel brûlant du fait que le marché crypto dans son ensemble, reste très fortement imprégné de marketing d’influence. Avec un timing inopportun, un pareil mouvement ne manquera jamais d’influencer la perception du marché.

Cela dit, cette situation met également en évidence le niveau de maturité spécifique du marché XRP. Désormais, les investisseurs arrivent à dissocier le projet, de ses fondateurs en ne percevant aucun signal fondamental dans une prise de profit personnelle.

Source : J. A. Maartunn

Pour aller plus loin sur le sujet :

