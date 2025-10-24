Alerte XRP : le CTO de Ripple dénonce une arnaque de grande ampleur

Nouvelle alerte dans l’univers XRP : le directeur technique de Ripple, David Schwartz, vient de déjouer une arnaque sophistiquée circulant sur X. En quelques minutes, il a identifié un code malveillant se présentant comme une faille lucrative d’Uniswap. Son intervention rapide a évité un piège qui aurait pu coûter cher à de nombreux investisseurs.

Un faux bug Uniswap, une vraie arnaque

Tout est parti d’un message publié sur X par un utilisateur se présentant comme un ancien développeur d’Uniswap. L’auteur prétendait avoir trouvé un “bug” capable d’offrir 41 % de bénéfice par transaction. Pour donner du crédit à son histoire, il partageait un lien GitHub contenant le code censé prouver ses dires.

Mais le piège était bien ficelé. Derrière le pseudo-code de “profit magique” se cachait en réalité un crypto drainer : un script conçu pour vider les portefeuilles des utilisateurs imprudents.

David Schwartz repère le piège en un instant

David Schwartz, connu pour sa vigilance sur les sujets de sécurité, a immédiatement flairé le danger. “C’est un crypto drainer évident, il ne contient aucune ligne de code pouvant générer un rendement, sauf pour le criminel qui l’a écrit”, a-t-il écrit sur X.

https://twitter.com/JoelKatz/status/1981313187946598605

Sans perdre de temps, le CTO de Ripple a ouvert un ticket sur GitHub pour signaler officiellement le code frauduleux. Une initiative saluée comme exemplaire dans un écosystème où les menaces sont souvent ignorées jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Une réaction saluée par la communauté XRP

Cette sortie de David Schwartz a été très positivement accueillie par la XRP Army. Les membres de la communauté ont notamment salué la promptitude de la réaction. Ils se sont également félicités de la veille constante de Ripple qui en profite pour refaire un peu son capital confiance. D’autant plus plus les frasques de Chris Larsen avaient déjà fait grincer quelques dents.

Cette année 2025 a été celle de tous les records avec près de 3 milliards $ volé en cryptomonnaies. Cette charge du CTO de Ripple Labs rappelle une fois de plus à l’attention de tous que la cybersécurité Web3 est l’affaire de tous. Elle relève aussi bien de la responsabilité des devs que de celle des utilisateurs.

Nouvelle vague de phishing : Schwartz tire la sonnette d’alarme

Quelques jours après l’incident, David Schwartz a publié un autre avertissement. Il signale une recrudescence d’e-mails frauduleux imitant des notifications officielles de portefeuilles matériels. Ces messages, présentés comme des mises à jour de sécurité, demandent aux utilisateurs de saisir leur seed phrase.

“Ne saisissez jamais votre phrase secrète ailleurs que sur votre hardware wallet”, a rappelé le CTO. Il encourage également les détenteurs de XRP à vérifier toute communication avant d’y répondre.

Ces arnaques visent particulièrement les investisseurs en autocustodie, une pratique sûre, mais qui exige une parfaite maîtrise des outils.

Vigilance maximale pour les détenteurs de XRP

L’épisode souligne une réalité inquiétante : les escroqueries s’adaptent à la montée du marché. Plus les prix montent, plus les pirates deviennent inventifs. Pour Schwartz, la solution réside dans la formation et la prudence.

Pour les investisseurs, l’enjeu est désormais de savoir identifier précocement les signaux d’alerte. Il faut notamment mettre une attention particulière à vérifier les sources et éviter autant que possible les promesses de rendements faciles.

En laçant cette alerte, le CTO de Ripple rappelle que la sécurité est l’affaire de tous. Sur un marché où il suffit d’une seule ligne de code pour compromettre l’intégralité d’un portefeuille, le meilleur rempart contre les illusions numériques.

Source : Schwartz

