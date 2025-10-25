XRP retrouve la confiance des pros : ETF et options CME dopent la dynamique

Longtemps boudé, XRP retrouve des couleurs et attire de nouveau les grands investisseurs. Entre l’essor d’un ETF américain et l’arrivée d’options sur le CME Group, la dynamique institutionnelle s’accélère. Résultat : le prix du jeton de Ripple a bondi au-delà de 2,54 $, signe que le marché croit à un retour durable de la confiance.

Le retour de la confiance institutionnelle

L’adoption d’XRP s’étend sur tous les fronts. Les acteurs professionnels s’exposent désormais via des produits réglementés, à la fois sur le marché spot et sur les dérivés. Ce double mouvement place XRP dans une position rare parmi les altcoins.

Le jeton jouit désormais, d’une légitimité quasi identique à celle du Bitcoin aux yeux de la finance traditionnelle. Les volumes montent, la liquidité s’améliore, et les flux entrants sur les produits dérivés témoignent d’une conviction retrouvée.

Une étape symbolique : le REX-Osprey XRP ETF dépasse 100 millions $

Lancé il y a peu, le REX-Osprey XRP ETF vient de franchir la barre des 100 millions $ d’actifs sous gestion. Une étape importante pour le premier fonds spot XRP aux États-Unis. Pour REX Shares et Osprey Funds, ce succès reflète un appétit croissant pour une exposition sûre et conforme à la réglementation.

We are proud to announce that the REX-Osprey™ XRP ETF, $XRPR has surpassed $100 million in AUM as of 10/23/2025.$XRPR is the first U.S. ETF to provide investors with spot exposure to $XRP.



For more information on $XRPR click here:https://t.co/fZMaqJhPfD pic.twitter.com/vQopao0Y3G — REX Shares (@REXShares) October 24, 2025

Ce produit offre une alternative simple aux investisseurs institutionnels : détenir du XRP sans passer par les plateformes non régulées ni les contraintes de garde. Plus qu’un chiffre, ce cap symbolise l’entrée d’XRP dans le cercle restreint des actifs crédibles aux yeux de Wall Street.

Le CME Group muscle le jeu avec des options XRP

Quelques mois après le lancement réussi des futures XRP, le CME Group a dévoilé un nouveau produit : les options. En cinq mois, plus de 567 000 contrats à terme XRP ont déjà été échangés, représentant près de 27 milliards $ de volume notionnel.

Five months for XRP futures! 💪



Since launching in May, we’ve seen incredible demand for this regulated product. Ready for more control?



Options on XRP futures are officially LIVE! 💥 ➡️ https://t.co/pIwU72fscT pic.twitter.com/Dr0tawBASO — CME Group (@CMEGroup) October 23, 2025

Cette nouvelle offre permet aux institutions de se couvrir ou de spéculer plus finement. Le CME évoque une “demande incroyable” de la part des investisseurs professionnels. Avec ces produits, XRP rejoint un club exclusif partagé jusque-là par Bitcoin et Ethereum. Celui des cryptos disposant d’une gamme complète d’instruments régulés.

Un parallèle avec les échos du cycle 2017

Sur le plan historique, plusieurs analystes ont identifié dans le comportement du jeton, un schéma déjà vu. La courbe d’évolution du XRP rappelle en effet, un épisode d’accumulation qui a précédé l’explosion de 2017.

Le scénario ? Une première vague de hausse, une consolidation, puis une seconde impulsion. Rien n’est garanti, mais la corrélation entre le sentiment haussier et l’activité institutionnelle intrigue. L’indicateur RSI reste neutre à 47, tandis que le MACD montre un frémissement positif.

Ripple étend son empire fintech

Pendant ce temps, Ripple Labs poursuit sa stratégie de croissance externe. Brad Garlinghouse a tout récemment annoncé la cinquième acquisition en deux ans. La cible : Hidden Road, désormais renommée Ripple Prime. Elle s’ajoute à GTreasury, Rail, Standard Custody et Metaco.

L’objectif ? Construire un écosystème complet intégrant la garde, la liquidité et les infrastructures institutionnelles. Ripple ne veut plus seulement défendre XRP, mais bâtir la colonne vertébrale d’un futur “Internet de la valeur”.

Dérivés en hausse et signal de confiance

Les chiffres confirment cette effervescence : selon CoinGlass, les volumes à terme sur XRP ont grimpé de 8,6 % à 5,98 milliards $, tandis que l’open interest progresse de 5,2 % à 3,88 milliards $. Ces hausses traduisent un regain d’intérêt des traders professionnels.

Avec des ETF solides, des futures liquides et désormais des options, XRP dispose enfin d’une architecture complète. Ce triptyque spot, dérivés et conformité, assoit sa place parmi les rares altcoins institutionnels. Un chemin que s’attelle aussi à suivre le jeton Wepe avec une communauté grandissante et un narratif qui vise directement Wall Street.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Une dynamique structurelle en marche

L’histoire d’XRP entre dans une nouvelle phase. Le marché ne mise plus seulement sur la spéculation, mais sur une adoption encadrée et durable. Cette convergence entre innovation et régulation pourrait bien faire de XRP un modèle pour l’industrie tout entière.

Si la tendance se poursuit, le jeton de Ripple pourrait redevenir ce qu’il fut en 2017 : un baromètre précurseur de l’adoption crypto à grande échelle.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

