Rebond des memecoins sur Solana : une fin d’année festive pour les cryptos ?

Les memecoins sont confrontés à un mur ? Ces derniers mois, ce fut effectivement le cas. Toutefois, la tendance s’inverse à l’approche de cette fin d’année. Quelles sont les attentes à avoir à l’encontre de ce secteur. Faisons le point et voyons en quoi Solana influence le secteur ces derniers jours.

La narrative des memecoins revient en force

Le secteur marque de très belles performances sur les sept derniers jours. Tandis que certains memecoins sont en replis comme le SHIBA ou le FLOKI, avec une hausse respective de 7.8 % et 9.3 %, d’autres actifs inscrivent une hausse remarquable. Par exemple, le $PENGU s’approche des 20 % en seulement sept jours, $DOGE parvient même à faire mieux avec les perspectives autour de l’approbation d’un ETF.

Un peu plus bas dans le classement, nous retrouvons $WIF, $FARTCOIN et $BONK, des memecoins de solana qui enregistrent une performance moyenne allant de 10 % à 18 %.

Bonne nouvelle pour le secteur avec un retournement de tendance à long terme, ou simplement le rebond du chat mort ? Pour se faire une idée plus précise, il convient de patienter, puis voir de quelle manière les memecoins clôturent à la fin du mois de septembre.

Pump.fun : un volume qui est en plein rebond

Après une activité qui a atteint au début du mois d’août, avec moins de 30 000 adresses actives quotidiennement et moins de 4 000 actifs lancés par jour, nous assistons désormais à un retour en force du launchpad iconique de solana.

Le nombre d’adresses actives retourne à plus de 100 000 par jour, et les actifs lancés sur Pump.fun quotidiennement dépasse une moyenne de 20 000 memecoins. Ainsi, cela permet à la plateforme de voir son volume journalier dépasser les 150 millions de dollars, et des revenus qui reviennent sur les niveaux d’avril dernier.

Cela en profite donc à $PUMP, marquant une hausse de 44 % durant ces sept derniers jours. Ce jeton, natif à la plateforme, est un actif de gouvernance et d’incitation : réduction de frais, récompenses, partage des revenus et bien plus encore.

SOL dépasse les 220 dollars : en route vers l’ATH ?

Pendant ce temps, solana revient sur les niveaux de février dernier. Franchissant son pivot autour des 200 dollars, SOL a effectivement construit un support sur cette zone, tout en se maintenant au-dessus de l’EMA13/25 3D.

Cela permet au cours de repasser à plus de 220 dollars. En réintégrant la précédente zone e latéralisation, si SOL passe les 225 dollars de manière franche, il prendra la direction des 260 dollars, une résistance technique importante. La dernière avant l’ATH.

Une tendance haussière sur Solana permet à l’ensemble des actifs de l’écosystème de décoller vers de nouveaux sommets. Plus il se rapprochera de l’ATH, plus les memecoins seront en bonne posture pour le suivre et former, à leur tour, une phase de surperformance. Jusqu’à preuve du contraire, le biais actuel est haussier.

Pour aller plus loin sur le sujet :