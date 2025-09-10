BTC $113,600.84 2.09%
ETF XRP : le compte à rebours est lancé

Julien Leroy
Julien Leroy
Passionné par l'univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des...

Dernière Mise à Jour: 

Le marché scrute désormais l’un des événements les plus attendus de l’année. La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis devrait statuer sur plusieurs demandes de spot XRP ETF entre le 18 et le 25 octobre, ouvrant potentiellement la voie à une institutionnalisation inédite de l’actif. XRP flirte avec les 3 $ et l’excitation monte.

Un timing régulatoire historique

Le compte à rebours officiel est lancé : la SEC doit rendre sa décision sur huit dossiers d’ETF XRP à partir du 18 octobre avec des échéances programmées jour par jour jusqu’au 25 octobre. Les principaux soumissionnaires sont Grayscale, 21Shares, Bitwise, WisdomTree, Franklin Templeton, CoinShares et Canary Capital. Cette concentration de décisions sur une courte période est sans précédent pour un altcoin majeur.

Le jeton XRP a été classifié comme « commodity » plutôt que « security », après une victoire judiciaire majeure en 2024. C’est certainement le principal facteur motivant les dépôts massifs d’ETF. Cette clarification offre aux gérants d’actifs une base solide pour structurer des produits régulés, sans craindre une remise en cause réglementaire immédiate.

XRP progresse ce mois-ci, flirtant avec la barre psychologique des 3 $. Le bullish sentiment s’affirme, soutenu par une reprise des volumes sur les marchés dérivés, en hausse sur 24 h. Une cassure au-dessus des 3,07 $ serait interprétée comme un signal de breakout avec un potentiel de montée vers 3,20 $, voire au-delà.

Cependant, la pression est forte. Les volumes spot reculent à 4,57 Md $, en baisse d’environ 25 % par rapport au pic observé en fin de semaine dernière. Ce chiffre couplé à une surpondération d’investisseurs à effet de levier rendent le marché vulnérable à un repli vers les 2,70–2,50 $ en cas de mauvaise surprise réglementaire.

Impact potentiel sur le marché

Si un ou plusieurs ETF XRP sont approuvés, l’impact pourrait être considérable. Certains anticipent plusieurs milliards de dollars d’inflows en quelques semaines, comparables à ceux que Bitcoin et Ethereum ont enregistrés lors de leurs premières approbations en 2024. XRP pourrait alors gagner énormément en légitimité aux yeux des investisseurs institutionnels. Cela renforcerait également son rôle d’actif de paiement transfrontalier.

Mais le scepticisme existe. Pour certains analystes, un ETF XRP pourrait au contraire marquer la fin de l’engouement, faute d’intérêt institutionnel tangible. Car le narratif de XRP, centré sur les paiements rapides et bon marché, n’a pas la même puissance symbolique que celui du bitcoin comme « digital gold » ou d’Ethereum comme infrastructure du Web3. Dans cette optique, l’approbation d’un ETF ne suffirait pas à générer une adoption durable si la demande réelle reste limitée.

Scénarios à suivre

Le marché se trouve à un moment charnière. Le premier scénario suppose au moins une approbation dès le 18 octobre, déclenchant un rallye potentiellement rapide. Dans cette configuration, XRP pourrait tester les 3,50–4 $ dans les semaines suivantes, selon le niveau du catalyseur.

Le deuxième scénario consisterait en une attente prolongée ou des refus successifs : XRP pourrait stagner, voire corriger, jusqu’à 2,50 $–2,70 $, alors que le marché digère l’échec des espoirs ETF.

Enfin, un troisième scénario intermédiaire envisage une approbation partielle (par exemple, d’un seul acteur). Le terrain serait plus favorable à une dynamique croissante. Et le marché s’alignerait progressivement vers un nouveau cycle haussier.

Source : U.S. Securities and Exchange Commission

Pour aller plus loin sur le sujet :

Julien Leroy
Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et des innovations Web3. Depuis 2018, il écrit des articles, des analyses et des interviews pour aider les lecteurs à mieux comprendre les transformations du monde numérique.
