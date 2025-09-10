Réserve stratégique SOL : Forward Industrie lève 1,65 milliard de dollars

Forward Industries, société cotée au Nasdaq spécialisée dans les services de design industriel, a annoncé un investissement privé de 1,65 milliard de dollars. Le but ? Lancer une stratégie de trésorerie dédiée à Solana (SOL). Cette opération record illustre une nouvelle étape dans la montée en puissance institutionnelle des cryptos.

Un virage stratégique audacieux

Un tournant s’opère pour Forward Industries (FORD). Le 8 septembre, le titre a doublé à l’annonce de ce placement privé (PIPE). Aujourd’hui, il se stabilise autour de 29 $, avec une fourchette intraday comprise entre 24,50 $ et 30,43 $. La volatilité reste forte, mais le marché a digéré l’effet d’annonce.

Ce financement est mené par des poids lourds du secteur : Galaxy Digital, actif sur le staking et le trading ; Jump Crypto, contributeur des infrastructures comme Firedancer ; et Multicoin Capital, investisseur historique de Solana. Après clôture, Kyle Samani (Multicoin) devrait devenir président du conseil d’administration, tandis que Galaxy et Jump siégeront comme observateurs.

New @solana DAT NASDAQ: FORD files 8-K with SEC announcing their $1.65 raise to transition Forward Industries Inc into a Solana Treasury Company.



"Forward Industries, Inc. Announces $1.65 Billion Private Placement in Cash and Stablecoin Commitments Led by Galaxy Digital, Jump… pic.twitter.com/bAnZs9MtlE — MartyParty (@martypartymusic) September 8, 2025

Il s’agit de la plus grande trésorerie publique jamais constituée autour de Solana. Les montants engagés dépassent largement ceux d’autres entités : Upexi détient environ 2 millions de SOL (430 M$) contre 1,9 million pour DeFi Development Corp.

Solana valorisé, l’écosystème stimulé

Forward Industries prévoit de générer des rendements on-chain différenciés en adoptant une gestion active de sa trésorerie via les marchés DeFi. Cette approche vise à offrir une exposition institutionnelle crédible, à la différence des positions passives détenues par d’autres acteurs.

Le prix du SOL a réagi immédiatement en hausse. Le jeton évolue aujourd’hui autour de 220 $, son plus haut niveau depuis sept mois. Sur les dernières 24 heures, il affiche une progression modérée, tandis que sa capitalisation atteint 119,2 milliards de dollars. En valeur pleinement diluée, Solana est estimé à 134 milliards de dollars, ce qui reflète le potentiel total de son offre en circulation.

Par ailleurs, le TVL (Total Value Locked) sur Solana reste dynamique. 12,2 milliards de dollars sont immobilisés dans ses protocoles DeFi. Ce chiffre confirme que les capitaux continuent de converger vers l’écosystème, attirés par sa rapidité et ses frais réduits, malgré la volatilité récente du marché.

Scénarios et perspectives

À court terme, trois trajectoires principales se dessinent pour Solana et pour Forward Industries. La première repose sur l’idée d’un mouvement essentiellement spéculatif. Le bond du cours de l’action et la hausse du SOL pourraient n’être que des réactions à chaud face à une annonce spectaculaire. Dans ce cas, un reflux est possible… Si les investisseurs jugent que la mise en œuvre de la stratégie tarde trop ou que l’impact réel sur l’écosystème Solana est limité.

Le deuxième scénario est celui d’une consolidation prudente. Forward, puisqu’il est accompagné par Galaxy et Jump, dispose des moyens nécessaires pour transformer cette trésorerie en un générateur de rendement long terme. Si la gestion active promise est bien mise en place, la légitimité de Solana comme actif institutionnel en sortirait renforcée. Ce qui renforcerait sa position de blockchain majeure, au-delà de la spéculation.

Enfin, le troisième scénario est celui d’un catalyseur pour le secteur. L’initiative de Forward Industries pourrait donner des idées à d’autres sociétés cotées qui voudraient diversifier leur bilan avec des actifs numériques. Solana serait, dans ce cas, un modèle pour d’autres blockchains. Et appuierait donc le mouvement d’institutionnalisation des cryptos.

