Metaplanet lève 1,4 milliard de dollars : accélération de la réserve stratégique bitcoin ?

L’entreprise japonaise n’en démord pas et accélère sa stratégie d’accumulation portant sur le roi des cryptomonnaies. Jusqu’où ira cette dynamique ? Avec une nouvelle levée de fonds, l’entreprise ambitionne une augmentation de ses avoirs en bitcoin.

Une opération bouclée et réussie pour Metaplanet

Dans le cadre d’une émission internationale d’actions, bouclée ce mercredi 10 septembre, Metaplanet annoncé avoir levé 1,4 milliard de dollars. Selon les informations rapportées par le PDG de l’entreprise, plus d’achats sont à venir. Déploiement imminent d’un montant record de liquidités sur le BTC ?

À ce jour, l’entreprise japonaise détient plus de 20 136 bitcoins. D’ici fin 2027, l’entreprise avait révélé l’ambition de détenir 210 000 BTC, soit 1 % de l’offre mondiale totale. Bien que ce soit encore un objectif éloigné, cette nouvelle opération est un pas supplémentaire en faveur de cette initative.

Le Strategy asiatique dans une transformation majeure

Simon Gerovich a constaté que ce 10 septembre fut une journée record sur l’action de Meplanet. Un signe concret de l’intérêt des marchés financiers pour l’entreprise suite à la clôture d’une levée majeure qui ira sur bitcoin.

Cela conforte l’entreprise dans son pivot stratégique. En faisant du bitcoin son moteur de développement principal, Metaplanet souhaite rivaliser directement avec les ambitions de Michael Saylor.

D’après les données rapportées par Bitcoin Treasuries, les 100 plus grandes détenteurs détiennent à eux seul plus d’un million de BTC. Un cap franchit récemment, à portée symbolique, alimentée par plus de 186 entreprises publiques, 12 gouvernements, 52 entreprises privées, 44 véhicules d’investissement et quelques plateformes CEX et DeFi. Metaplanet se place à ce jour à la sixième position, juste devant Riot Platforms.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

