Dogecoin : jusqu’où ira le prix de DOGE si l’ETF est approuvé ?

Dogecoin est de retour sous les projecteurs avec le tout premier ETF DOGE qui pourrait voir le jour cette semaine aux États-Unis. Désormais, une question brûle toutes les lèvres : jusqu’où peut aller le prix si l’approbation tombe ? Les projections techniques parlent de 0,50 $, de 1 $, et même de 3,65 $ dans un scénario euphorique. Mais pendant que l’attention se focalise sur DOGE, un autre memecoin attire déjà les spéculateurs les plus audacieux avec une projection explosive jusqu’à x500.

Un catalyseur inédit pour Dogecoin

Depuis le 1er septembre et son point bas à 0,2047 $, Dogecoin est sur une hausse de 20% avec un prix oscillant autour de 0,24$. En fait l’optimisme croissant autour du lancement du premier ETF Dogecoin aux États-Unis participe certainement à ce regain d’intérêt.

Le produit, baptisé Rex-Osprey DOGE ETF (ticker $DOJE), pourrait être approuvé cette semaine. Le cas échéant, ce serait un précédent historique pour un memecoin, et un signal fort pour l’adoption institutionnelle.

Pour l’heure, l’excitation sur les marchés dérivés est aussi à son paroxysme. En effet, Polymarket indique que les parieurs évaluent à 91 % la probabilité d’un ETF spot DOGE d’ici fin 2025. Par ailleurs, la SEC devra se prononcer mi-octobre sur la conversion du Dogecoin Trust de Grayscale en ETF.

Les cibles graphiques : de 0,50 $ à 3,65 $

L’analyse technique donne des objectifs ambitieux. Sur le graphique hebdomadaire, DOGE évolue dans un triangle ascendant. La résistance clé se situe à 0,27 $. Une clôture au-dessus ouvrirait la voie vers 0,50 $, soit un gain potentiel de 110 % par rapport aux niveaux actuels.

En élargissant la perspective, un cup and handle se dessine sur le mensuel.

Première cible : 1,40 $ (+495 %).

Objectif plus audacieux : 3,65 $, en cas de cassure du sommet à 0,42 $.

Certains analystes vont même plus loin. Pour XForceGlobal par exemple, DOGE pourrait viser un nouvel ATH à 1 $ dans ce cycle. Il poursuit même sur un scénario extrême à 10 $ avec une extension des vagues d’Elliott. Il suffit simplement que la vague d’achat soit au rendez-vous au lancement de l’ETF.

Les risques à court terme

Toutefois, il faut tempérer l’enthousiasme. DOGE reste un actif à volatilité extrême. Tenez pour preuve son histoire qui montre que chaque phase euphorique est suivie de corrections sévères.

La zone des 0,27 $ reste le pivot immédiat. En effet, sans franchissement net, le risque est de voir DOGE retomber vers 0,22-0,20 $. De plus, le marché global reste sensible aux décisions de la Fed et aux conditions de liquidité mondiale. En clair, un ETF Dogecoin peut déclencher une euphorie, mais aussi créer un terrain propice à de violents retournements.

Maxi Doge : le pari x500 qui fait parler

Dans l’ombre de Dogecoin, un autre projet attire l’attention : Maxi Doge (MAXI). Ce memecoin de nouvelle génération s’est lancé avec un prix de prévente à 0,00025 $. En moins de 20 jours, il a déjà levé plus de 1 million $, avec un objectif de 2 millions à court terme. Ses tokenomics sont calibrés pour frapper fort.

Le projet propose ainsi un APY dynamique de 352 % pour les premiers stakers. Un rendement colossal, combiné à des mécanismes de burn réguliers. La communauté compare déjà Maxi Doge aux premiers jours de DOGE ou de SHIB. Son branding axé sur la “survie” et son marketing agressif nourrissent un narratif spéculatif puissant avec un potentiel x500.

Là où Dogecoin incarne le passage des memes à la finance traditionnelle via un ETF, Maxi Doge joue la carte opposée. Celui du pari extrême, où la volatilité et la communauté dictent la valeur. Deux approches qui permettent à chaque investisseur une diversité d’exposition du capital aux fluctuations du marché.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

