USA : Les démocrates dévoilent un cadre pour réguler la crypto et contrer Trump

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 10, 2025

Wall Street a ses règles, la Silicon Valley ses ambitions. Mais depuis quelques mois, c’est la cryptosphère qui occupe le cœur du débat politique américain. Pendant que Donald Trump mise sur l’audace, les démocrates prônent une certaine prudence.

Les élus démocrates viennent de dévoiler un cadre inédit pour encadrer les actifs numériques. Un contre-projet direct à la stratégie crypto de Trump, devenu l’un des marqueurs de son retour à la Maison-Blanche.

Cadre démocrate : une riposte calibrée

Ce mardi 9 septembre, douze sénateurs démocrates ont mis sur la table une structure législative inédite en vue d’encadrer les cryptomonnaies : sept piliers précis, une vision claire et concrète.

Parfois très directe, la voix de Ruben Gallego et ses collègues tranche. Le parti a l’ambition de protéger consommateurs et investisseurs, empêcher la corruption, attribuer clairement les rôles entre SEC et CFTC. Ils appellent alors à légiférer, vite, sans sacrifier l’équilibre économique.

Sen. Ruben Gallego

Cependant, le timing est piquant. Un équivalent républicain (un projet de loi massif de 182 pages) est en discussion au Sénat, mais sans validation démocratique claire.

Le GENIUS Act et la stratégie Trump : innovation musclée

En juillet 2025, Trump achevait son coup de force : le GENIUS Act, première véritable législation fédérale sur les stablecoins, était signée.

Résultat des courses, réserves 1:1 en dollars ou bons du Trésor, audits mensuels, interdiction marketing trompeur, priorité aux détenteurs si faillite… et obligations anti-blanchiment renforcées.

Donald Trump signant le ‘GENIUS Act’ à Washington, DC

L’effet fut immédiat. En effet, la capitalisation mondiale des cryptomonnaies a dépassé les 4 000 milliards de dollars, en l’occurrence grâce à l’enthousiasme du marché. Trump, qui s’était positionné en “crypto-capital” autoproclamé, en récolta les lauriers.

Parallèlement, il a mis en place une réserve stratégique de bitcoins et de divers actifs (ETH, Solana…) dans les coffres fédéraux, idée destinée à affirmer la domination américaine sur la finance numérique.

Critiques et désaccords : régulation ou risques ?

Côté démocrate, la satisfaction est mitigée. Le GENIUS Act est jugé insuffisant. Certains dénoncent une protection encore trop faible des consommateurs, un risque d’abus par des géants techno-financiers, une fenêtre trop large pour le lobbying privé au sein du système financier.

Rappelons qu’en mai, de nombreux sénateurs démocrates, dont Gallego, Warner, Blunt Rochester et Kim, avaient opposé leur veto à un projet similaire, en citant directement les conflits d’intérêts liés aux projets cryptos de la famille Trump.

Puis un projet nommé End Crypto Corruption Act a vu le jour. Il propose d’interdire aux responsables publics et à leurs proches d’investir ou de promouvoir des actifs numériques.

Deux approches : quelles conséquences économiques ?

La stratégie Trump, clairement pro-marché, vise à faire des États-Unis un hub d’innovation. Il mise sur la dérégulation maîtrisée, une réserve nationale d’actifs numériques, mais aussi l’embrassade crypto comme moteur économique.

À l’opposé, la riposte démocrate privilégie transparence, protection et stabilité. Les sept piliers proposés constituent un manifeste en faveur d’un secteur crypto structuré.

Une chose est sûre. Ce cadre démocrate arrive au bon moment (en plein examen parlementaire) et pourrait catalyser un compromis. Tim Scott, président républicain du comité bancaire, souhaite un accord bipartisan avant la fin de septembre 2025.

Pour aller plus loin sur le sujet :