Rebond sur les cryptomonnaies : les niveaux à surveiller sur Bitcoin et Ethereum

Après une cascade historique de liquidations sur le marché crypto, quels sont les niveaux à surveiller. Face à l’épisode de volatilité ayant eu lieu ces derniers jours, le contexte est idéal pour faire un point technique et identifier les niveaux à surveiller attentivement durant les prochains jours.

Chute généralisée des cryptomonnaies : des montants astronomiques liquidés sur le marché

Un marché complexe qui donne du fil à retordre aux investisseurs ? En déployant une nouvelle salve de tarifs douaniers à destination de la Chine, pour un montant de 100 %, dès le 1er novembre, Donald Trump a très clairement retourné l’industrie à la baisse.

Essuyant une perte de 19 milliards de dollars sur 24 heures, ce montant est très clairement historique. Au-delà de l’épisode ayant eu lieu en mai 2021, ou la cascade de liquidations formée lors de la faillite sur FTX, cela pointe du doigt un élément majeur : un marché crypto qui ne cesse de grossir, alimenté par des effets de leviers plus conséquents en raison d’une tendance tournée vers les perp-DEX.

Certains altcoins ont dévissés très fortement, marquant une chute au-delà des 50 % pour certains actifs. Dans les cas les plus extrêmes, comme $ATOM, le cours est venu chercher les 0,1 dollar, cela résultant d’un manque de liquidité. Idéal pour les experts en arbitrage, bien que dans de telles situations, le temps n’est pas suffisant pour en tirer des bénéfices.

Bitcoin défend les 110 000 dollars : en route vers l’ATH ?

Avec une position plutôt ferme de la Maison-Blanche et l’annulation d’une rencontre avec Xi Jinping pour le sommet APEC de la fin du mois d’octobre en Corée du Sud, Trump laisse les marchés dans la tourmente. Toutefois, les cryptomonnaies rebondissent avec vigueur depuis dimanche dernier. Est-ce une réaction logique avant un nouvel épisode baissier ?

En prenant du recul sur la situation, force est de constater que le roi des cryptomonnaies évolue toujours dans son range technique. Ayant brièvement chuté sous la borne basse qui se situe autour des 110 000 dollars, un retour vers le pivot est en cours.

Proche d’une confluence avec la MA100, les 117 000 dollars sont à surveiller activement. Ayant opéré en tant que résistance ces dernières semaines, un passage au-delà de ce seuil ouvrira la voie aux 123 000 dollars. Une situation intéressante, témoignant de la résilience du bitcoin sur ce marché, comme si la chute n’avait pas vraiment eu lieu.

De retour à 4 000 dollars, ethereum regagne progressivement en force

Pendant que bitcoin se rapproche du pivot autour des 117 000 dollars, ethereum ne lâche pas l’affaire. Après un retour sous les 3 500 dollars, le cours se retrouve d’ores et déjà au-delà des 4 000 dollars. Réintégrant un range journalier entre les 4 076 dollars et les 4 750 dollars, la situation est à monitorer activement.-

Sous une confluence de moyennes mobiles (EMA13 et EMA25), ethereum se bataille désormais avec la borne basse. Ainsi, si le cours parvient à se maintenir au-dessus, cela ouvrir la voie pour un retour sur la résistance à 4 480 dollars avant de reprendre le chemin de l’ATH.

Une situation inespérée ? Au vu des mouvements ayant eu lieu sur le marché, un tel rebond sans temporisation parfait peu probable, ce qui nous amène à attendre une légère correction d’ici les prochains jours si les tensions entre les USA et la Chine ne s’arrangent pas rapidement.

