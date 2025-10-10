XRP sous tension : 50 millions $ de ventes quotidiennes menacent la reprise

Le marché du XRP traverse une nouvelle phase de tension. En effet, Whale Flow rapporte que l’quivalent de 50 millions de dollars en XRP fait l’objet de ventes quotidiennes par les gros portefeuilles. Vous vous en doutez, ce flux constant de liquidation renforce la pression à la vente sur le jeton et alimente l’incertitude et l’hésitation autour de la reprise.

Les baleines accentuent la pression

Le timing ne pouvait pas être plus intrigant. Alors que l’ensemble du marché profite d’un afflux de capitaux porté par le Bitcoin pour performer, XRP affiche une posture mitigée. Après avoir timidement franchi la barrière psychologique des 3$, le jeton a rapidement plongé vers le support à 2,70$.

Hier, il perd même sa 4e place dans le top des cryptomonnaies au profit de BNB. Une contre-performance qui se déroule à un moment crucial pour XRP. Le marché est toujours en attente d’une décision de la SEC au sujet de l’ETF spot XRP. Mais au vu de l’actuelle morosité du sentiment général autour de XRP, on peut légitimement questionner la réelle portée d’une décision favorable.

En effet, les données confirment des sorties nettes continues depuis le début de 2024. Autrement dit, il y a une perte de confiance progressive des détenteurs de long terme. Tant que ces flux négatifs ne se stabilisent pas, le marché risque de rester dominé par la prudence.

Des signaux techniques inquiétants

L’analyse technique de l’évolution du cours de XRP est tout aussi inquiétante. Parmi les spécialistes, Peter Brandt a récemment identifié la formation d’un triangle descendant sur le graph. Ce schéma généralement précurseur de baisse renforce selon lui, le risque de correction en cas de cassure de la ligne de support.

“XRP fait partie de mes candidats à la vente à découvert, mais cela dépendra de la confirmation du triangle.” – Peter Brandt

Cette analyse rejoint celles d’autres observateurs techniques, qui voient dans la zone des 2,70 à 2,60 dollars un seuil critique. En cas de cassure, le marché pourrait se diriger vers 2,20 dollars, voire 2,00 dollars, un niveau qui correspondrait à une baisse de près de 25 % par rapport aux cours actuels.

À l’inverse, une reprise au-dessus de 3,10 dollars invaliderait ce scénario et pourrait relancer la dynamique haussière de moyen terme.

L’ombre des ETFs XRP

L’un des catalyseurs les plus attendus reste la perspective d’un ETF XRP. Plusieurs observateurs, dont l’analyste “Steph is Crypto”, estiment que la SEC américaine pourrait rendre une décision d’ici le 18 octobre.

Cette rumeur a ravivé l’intérêt autour du token, mais les marchés demeurent divisés. Certains anticipent un rallye rapide en cas d’approbation, tandis que d’autres redoutent un “sell-the-news”. Scénario classique où les investisseurs prennent leurs bénéfices immédiatement après une annonce positive.

Pour l’heure, les chances d’approbation en 2025 sont jugées élevées. Selon Polymarket, la probabilité d’un feu vert dépasse 99 % pour l’année prochaine. Ce chiffre reflète la confiance du marché dans le tournant réglementaire favorable aux actifs numériques aux États-Unis.

Un marché divisé entre fondamentaux et spéculation

Dans l’actuel paradoxe du XRP, le projet bénéficie d’une base institutionnelle solide et d’une clarté réglementaire rare. Mais dans le même temps les mouvements de baleines continuent toujours de dicter le tempo court terme.

Un paradoxe qui contribue à la volatilité structurelle du jeton. En outre, les détenteurs historiques qui sont plus enclins à la spéculation, continuent à limiter leur exposition. Les investisseurs institutionnels quant à eux, se positionnent de façon très prudente.

Compte tenu de tous ces paramètres, la trajectoire du XRP dépendra de deux variables clés. D’un côté, la stabilisation des flux on-chain, indicateur de confiance des gros porteurs. De l’autre, l’engouement autour des ETFs qui pourrait bien relancer la demande.

Une reprise décidément très fragile

Malgré un potentiel de long terme renforcé par les perspectives d’ETF et les avancées réglementaires, le XRP reste coincé entre fondamentaux solides et pression spéculative à court terme.

Les ventes massives des baleines, évaluées à plus de 50 millions $ par jour, compliquent tout scénario de rebond rapide. À court terme, la défense du support technique autour de 2,70 dollars sera déterminante. Si ce niveau cède, le marché devra sans doute attendre une accalmie on-chain avant de revoir une dynamique haussière durable.

Source : CryptoQuant

Pour aller plus loin sur le sujet :