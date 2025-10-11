Comment et pourquoi le marché crypto a autant perdu en 24h ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 11, 2025

En l’espace de 24h, le marché crypto a viré au rouge vif. Bitcoin a décroché de plus de 20 000 $ en quelques heures, Ethereum est passé sous les 3 900 $, et la capitalisation totale du marché a fondu de plusieurs dizaines de milliards. Une chute brutale, qui a surpris même les plus aguerris. Alors, que s’est-il passé exactement ? Et surtout, pourquoi ?

Un bain de sang sur les marchés crypto

C’est l’un des plus gros carnages de l’histoire du marché : plus de 19 milliards de dollars de positions liquidées en 24 heures, et près de 1,6 million de traders pris dans la tempête. Bitcoin est passé d’environ 122 000 $ à 104 000 et les altcoins ont suivi le mouvement, certains perdant jusqu’à 60 % en quelques heures :

Covid crash: $1.2B in liquidations



FTX crash: $1.6B in liquidations



Today: $19.31B in liquidations



You wished you bought during the COVID crash.

This is your COVID crash. pic.twitter.com/OnmNY7e86s — Quinten | 048.eth (@QuintenFrancois) October 11, 2025

« Le crash du Covid avait provoqué 1,2 milliard $ de liquidations, celui de FTX 1,6 milliard… et aujourd’hui, plus de 19 milliards sont partis en fumée. »

Le scénario classique d’une panique soudaine : des positions longues a très haut levier qui s’effondrent les unes après les autres, déclenchant une cascade de liquidations automatiques. Chaque position fermée entraîne une nouvelle pression vendeuse, amplifiant la chute générale. Le marché a tout simplement été pris dans une spirale incontrôlée.

La cause principale : Trump rallume la guerre économique

Le point de départ de cette vague rouge est politique. Donald Trump a annoncé des taxes de 100 % sur les importations technologiques chinoises, ravivant le spectre d’une guerre commerciale. Les investisseurs ont immédiatement fui les actifs risqués, et la crypto n’y a pas échappé. En quelques minutes, les ventes se sont multipliées, tirant tout le marché vers le bas.

🚨 JUST IN :



TRUMP ANNOUNCES 100% TARIFF ON CHINA, EFFECTIVE NOVEMBER 1. pic.twitter.com/9yNZE4Z9Wj — Crypto Ape (@TheMoneyApe) October 10, 2025

Les marchés traditionnels ont eux aussi tremblé : le Nasdaq et le S&P 500 ont ouvert en baisse, alimentant encore la peur. Dans ces conditions, les fonds et traders institutionnels ont coupé leurs expositions crypto, provoquant des sorties nettes des ETF Bitcoin et accentuant encore plus la chute.

Les autres facteurs aggravants

Derrière cette panique, un autre élément clé : l’effet de levier. Dans la crypto, beaucoup de traders empruntent pour miser plus gros. Mais quand les prix baissent, leurs positions sont automatiquement fermées pour éviter la perte totale : ce sont les fameuses liquidations forcées. Résultat : plus le marché baisse, plus il vend.

You forgot our beloved whale… pic.twitter.com/kS80C3IKnm — Georman 🇬🇷 (@GeormanZ) October 11, 2025

À cela s’ajoute le manque de liquidité. Dans la panique, il n’y a plus d’acheteurs pour absorber les ventes. Les carnets d’ordres se vident, et les bots de trading amplifient les mouvements. Sur les réseaux, la peur devient virale : X se transforme en thermomètre du stress collectif, et chaque rumeur ajoute de l’huile sur le feu.

En résumé, le marché a plongé à cause de trois choses : une annonce politique violente, trop de levier chez les traders, et un manque d’acheteurs pour absorber la panique. Un cocktail explosif qui a transformé une simple nouvelle en vrai krach.

Des rumeurs d’insider trading et de coup monté

Beaucoup trouvent cette chute un peu trop “parfaite” pour être naturelle. D’après plusieurs posts sur X et Reddit, plusieurs traders auraient passé d’énormes ordres à la baisse environ 30 minutes avant l’annonce de Trump, puis les auraient clôturés avec un gain estimé à plus de 190 millions de dollars. Le compte principal aurait même été créé le jour même… Coïncidence ou info privilégiée ? Difficile à dire.

👀 Un insider aurait effectué des transactions 30 minutes avant l'annonce des tarifs douaniers de Trump et les a clôturées pour un bénéfice total de 192 millions de dollars.@martypartymusic signale que les comptes Hyperliquid ont été ouverts aujourd'hui. pic.twitter.com/tb69Ie6CMJ — Goku 🗞 (@Crypto__Goku) October 11, 2025

D’autres évoquent une opération coordonnée entre gros acteurs : ouverture massive de shorts improbables, cascade de liquidations, puis rebond éclair. Tout cela reste au stade de la rumeur, mais le timing et les montants laissent planer un vrai doute.

Et maintenant, quel scénario pour le Bitcoin et les altcoins ?

Trois scénarios se dessinent. Le plus optimiste : un rebond technique. Bitcoin pourrait remonter vers les 120 000–130 000 $ si les acheteurs reviennent. Le scénario neutre : une consolidation dans une zone de digestion entre 105 000 $ et 120 000 $. Enfin, le scénario baissier : une descente sous les 105 000 $ si la peur persiste ou si une nouvelle mauvaise nouvelle tombe.

Les niveaux clés à surveiller : le support majeur autour de 105–110 000 $ et la résistance des 116–120 000 $, où se trouve la moyenne mobile à 50 jours. Côté on-chain, un financement négatif et une chute du levier ouvert seraient de bons signes de purge du marché.

En clair, le calme pourrait revenir, mais il faudra du temps pour regagner la confiance perdue. Pour l’instant les graphiques restent rouge, mais il semblerait que les acheteurs soient de retour sur le Bitcoin, surement avec l’idée de « buy the dip » (acheter au plus bas).

Source : Lookonchain

Pour aller plus loin sur le sujet :