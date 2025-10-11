Le grand nettoyage du bullrun : et si c’était le point d’entrée idéal ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 11, 2025

Le marché crypto vient de vivre un vrai coup de froid. En 24 heures, la capitalisation totale a fondu de presque 9 %, tombant autour de 3,75 trillions de dollars. Le Fear & Greed Index plonge à 35 (“Fear”), et l’indice RSI moyen tombe à 30, en zone de “survente”. Signe que le marché vient de purger ses excès. Mais si cette secousse n’était pas une catastrophe… et plutôt une opportunité ? En tout cas, les baleines en profitent…

Marché crypto en chute libre : simple correction ou début de krach ?

Chaque bullrun a son moment de panique. Une phase où le marché se “nettoie” tout seul : les positions trop risquées sautent, les traders en levier sont liquidés, et la peur reprend le dessus. C’est brutal, mais nécessaire.

Cette fois, la mèche est venue du monde réel : l’annonce surprise de tarifs douaniers de 100 % par Donald Trump sur les importations chinoises a provoqué une panique sur les marchés globaux. En quelques heures, ce choc macro a déclenché une cascade de ventes et de liquidations sur les cryptos plus de 19 milliards de dollars envolés.

Ce “grand nettoyage” n’a rien d’exceptionnel : c’est la respiration du marché. Un bullrun, ça avance rarement en ligne droite. Il y a des coups de chaud, des pauses, et parfois des chutes qui paraissent violentes mais qui, au fond, renforcent la structure du cycle.

Les données on-chain confirment : les baleines rachètent pendant la panique

Sur Santiment, on remarque un gros mouvement sur le réseau XRP : plus de 24 milliards de tokens ont circulé juste avant la chute à 2,05 $, puis un rebond rapide vers 2,43 $. Ce genre d’activité montre souvent une redistribution entre gros portefeuilles. En gros, pendant que les petits vendeurs paniquaient, les baleines ont sans doute profité du creux pour racheter à bon prix.

Du côté du Bitcoin, les données de Whale Alert confirment la même dynamique : plus d’1 milliard de dollars de transactions on-chain sur plusieurs heures, pile au moment où le prix passait sous les 110 000 $. Ce volume « inhabituel » en pleine baisse laisse penser à des achats ou repositionnements stratégiques de baleines, plutôt qu’à une vraie vague de ventes.

Enfin, CryptoQuant montre que le “Realized Price” des nouvelles baleines continue de grimper, même après la correction. Autrement dit, de plus en plus de gros investisseurs ont acheté du BTC au-dessus de 108 000 $. Ils moyennent à la hausse, signe de confiance dans le cycle actuel. Tant que cette courbe monte, le marché reste solide et structurellement haussier.

Le bullrun est-il vraiment fini ? Les données disent le contraire

Si on regarde de plus près, les fondamentaux n’ont pas bougé. L’adoption continue, les ETF attirent toujours des flux, et les gros portefeuilles n’ont pas fui : ils profitent de la peur pour accumuler.

Historiquement, c’est toujours le même scénario : quand le marché corrige après une phase d’euphorie, les “mains faibles” sortent, les prix se stabilisent, puis le train repart. Ce qu’on voit aujourd’hui ressemble à un simple recalibrage, pas à une fin de cycle.

Bitcoin tient toujours au-dessus de la zone clé des 100 000 $, Ethereum reste solide autour des 3 800 $, et les altcoins les plus robustes (comme Solana, Chainlink ou Cardano) montrent déjà quelques (petits) rebonds. Bref : le décor du bullrun est toujours en place, même si le sol tremble un peu.

Tout le monde a mal, et c’est souvent là que les meilleures opportunités se présentent. Le Fear & Greed Index à 35 et le RSI à 30 disent la même chose. Le marché est en stress, mais pas en chute libre. Les liquidations massives ont vidé la pièce, les leviers sont purgés… Et ceux qui n’avaient pas les nerfs solides ont déjà capitulé.

Pourquoi cette correction pourrait être le meilleur point d’entrée du cycle

Les investisseurs expérimentés appellent ça une “zone d’accumulation”. C’est le moment où la peur prend le dessus, mais où les prix deviennent enfin intéressants. Ceux qui achètent ici — sans levier, sans précipitation, juste avec une stratégie claire — sont souvent ceux qui profitent le plus du rebond qui suit.

Ce n’est pas glamour, mais c’est souvent le vrai “point d’entrée” d’un bullrun : celui que personne ne veut voir, parce qu’il est caché derrière la panique.

Et pour ceux qui préfèrent garder le contrôle sans dépendre des exchanges, Best Wallet devient une option de plus en plus évidente. Ce wallet non-custodial compatible avec plus de 60 blockchains permet d’acheter, d’échanger et de stocker ses cryptos en toute simplicité. Avec son token $BEST en prévente, il s’impose peu à peu comme un allié idéal pour traverser ce genre de marché.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Sources : Santiment, Whale Alert, Cryptoquant

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :