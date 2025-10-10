Profiter du rebond crypto ? 3 altcoins à accumuler dès maintenant pour gagner gros

La fin d’année 2025, l’occasion rêvée de renflouer son portefeuille et gagner gros sur certaines tendances ? Bien que cela ne soit pas assuré, la saisonnalité du marché met les investisseurs dans de bonnes conditions pour les mois à venir. Historiquement, ethereum et bitcoin marquent un beau rebond à l’approche des fêtes de fin d’année. Cette fois-ci, ce sera différent ? Quoi qu’il en soit, découvrez 3 altcoins à fort potentiel qu’il faut intégrer au plus vite dans son portefeuille.

LDO, la crypto idéal pour s’exposer à l’écosystème EVM

Leader du liquid staking pour l’écosystème EVM, le protocole LIDO continue son ascension, atteignant une TVL supérieure à 36 milliards. Ce montant colossal n’est pas anodin : c’est la première conséquence d’une modification des usages dans la DeFi. En proposant un accès direct à ses ETH tout en obtenant du rendement, cela écarte très clairement le staking traditionnel, tout en permettant de sécuriser le réseau et accélérer sa décentralisation.

Au coeur du protocole, nous retrouvons le LDO, un jeton de gouvernance qui apporte de nombreux pouvoirs à ses détenteurs :

Ajout et suppression de validateurs.

Modification des paramètres économique du protocole.

Approbation des mises à jour du réseau.

Allocation de la trésorerie.

Valorisé à plus d’un milliard de dollar, le LDO reste le jeton d’un protocole incontournable, générant des revenus annuels dépassant les 100 millions de dollars. Tôt ou tard, cela impactera directement leur jeton de gouvernance, au même titre que AAVE.

Bitcoin Hyper : s’exposer à bitcoin de manière indirecte

En dehors de l’écosystème EVM, en revenant au fondamentaux avec bitcoin, un projet construit actuellement le premier Layer 2 sur cette blockchain. Bitcoin Hyper sort finalement de l’ombre, avec près de 23 millions de dollars ayant été levés.

La raison ? Un projet innovant, avec un jeton natif de gouvernance (HYPER), visant à introduire des narratives qui n’ont jamais vu le jour sur bitcoin depuis sa création. Que ce soit les NFT, des dApps, des bridges ou des memecoins : les premières heures d’une BTCfi approchent donc à toute vitesse.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Fonctionnant de la même manière que les Layer 2 ethereum, vos BTC détenus sur Bitcoin Hyper seront bien réels et pourront être restitués sur le réseau de base à n’importe quel instant. Audité par des projets tels que Coinsult ou Spywolf, l’avenir du réseau se joue actuellement.

S’exposer à la narrative institutionnelle avec Plume Network

Avec l’intérêt croissant des institutionnels depuis le début d’année 2024, période où les premiers ETF bitcoin spot ont vu le jour, les Real-World Assets deviennent désormais une narrative incontournable. Investissement d’Arthur Hayes dans ONDO, régulation clarifiée en approche ainsi que le S&P500 sur Base : la dynamique s’accélère.

Plume Network est l’un des projets qui disposent de la meilleure traction, expliquant le retour de $PLUME à plus de 0,10 dollar. Cette blockchain, exclusivement construite autour des RWA, s’approche désormais des 300 millions de dollars de TVL (ATH en cours).

Multipliant les partenariats avec des projets comme OpenEden et Chainlink, Plume devient plus que jamais un acteur favorable à la compliance. Cela en fait un projet incontournable pour l’intégration des RWA dans la TradFi. Récemment, c’est Deinero qui fut acquis par Plume Network. Cela positionne l’écosystème à l’avant garde du Liquid Staking combiné à la RWAfi. Tout ceci devrait très probablement porter $PLUME sur de nouveaux sommets.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

