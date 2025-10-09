Polymarket et Hyperliquid sur Metamask : le portefeuille Web 3 revient en force

Portefeuille historique de l’industrie, Metamask fut en retrait ces derniers mois. En effet, certains concurrents tels que Phantom sur Solana ou Rabby sur EVM ont apporté des fonctionnalités suffisament intéressantes pour capter une base d’utilisateurs issue de Metamask. Toutefois, ce dernier n’a pas donné son dernier mot : tokens, intégrations surprises et communication pro-active. Metamask est de retour dans la cours des grands ?

Metamask revient en force : $MASK en approche ?

Après l’abandon des poursuites de la SEC à l’encontre de Metamask, porté par un tournant politique et une réglementation favorable aux USA en faveur de l’industrie, la situation change pour cet acteur historique des portefeuilles Web 3. Présent sur le marché depuis plus de 9 années, le token fut récemment confirmé par l’équipe officielle, notamment par Joseph Lubin, fondateur de Consensys.

Récemment listé sur CoinMarketCap selon des informations rapportées par différents comptes sur X, cela n’est probablement qu’une question de temps avant l’arrivée du token ($MASK en approche ?).

Il y a peu de temps, un mécanisme de reward a été intégré dans le dashboard metamask. En accomplissant différentes actions (swaps, bridge, intéraction avec les fonctionnalités du portefeuille), vous accumulerez des points. Vu comme l’un des airdrops les plus attendus de l’histoire, certains membres confirment que les plus anciens utilisateurs seront réellement récompensés.

Une tâche complexe au regard du nombre de portefeuilles uniques ayant été créés. D’après les données de Token Terminal, Metamask cumule à ce jour plus de 315 000 utilisateurs mensuels actifs. Un chiffre en hausse depuis les récentes annonces portant sur $MASK.

Intégration d’Hyperliquid et Polymarket : une app qui devient polyvalente

Plus qu’un simple portefeuille crypto, Metamask fait sa transition pour devenir une DeFi super-app. En complément d’un programme de récompense de 30 millions de dollars en $LINEA qui arrivera à la fin du mois d’octobre, le géant américain multiplie les avancées.

Le mercredi 8 octobre, le compte officiel a dévoilé qu’il est désormais possible de faire du trading perp sur mobile. Un positionnement intéressante, résultant de l’intégration d’Hyperliquid. Plus de 150 cryptomonnaies sont disponibles avec un effet de levier maximal de 40. Cela réinvente l’expérience des utilisateurs pour remplir deux objectifs : attirer de la liquidité sur son écosystème et se positionner à la hauteur de ses concurrents.

Après Hyperliquid, c’est Polymarket qui devrait faire son arrivée sur le portefeuille d’ici la fin d’année. Un choix stratégique, positionnant très prochainement le portefeuille sur le segment du marché prédictif.

Une super-app concurrencée par Best Wallet

En complément d’un marché perp, cela confirme nos dires : Metamask aspire à devenir bien plus qu’un simple portefeuille non-custodial. L’objectif est de constituer un super écosystème, à portée de main avec une solution mobile, pour onboard un maximum d’utilisateurs.

D’autres portefeuilles remplissent parfaitement cette fonction. Par exemple, le projet Best Wallet, accumulant plusieurs centaines de milliers d’utilisateurs, est compatible avec 60 blockchains.

Entre son DEX natif, son launchpad, les airdrops, le staking et les frais réduits, beaucoup se tournent vers la prévente du $BEST, vue comme la meilleure opportunité de 2026. Levant plus de 16 millions de dollars, son lancement n’est qu’une question de temps. Alors, qu’attendez-vous ?

