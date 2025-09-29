Tokenisation RWA : un indice S&P 500 « on-chain » lancé sur Base

La tokenisation gagne encore du terrain. Centrifuge a choisi la blockchain Base pour y lancer un fonds inédit, une version on-chain du S&P 500, sous licence officielle de S&P Dow Jones Indices. Baptisé SPXA, ce produit marque une étape symbolique. L’indice boursier le plus suivi au monde se décline désormais en version tokenisée. Son ambition : rendre son exposition plus transparente et plus accessible.

SPXA : le S&P 500 débarque on-chain sur Base

Lancé fin septembre, SPXA est présenté comme le premier fonds indexé S&P 500 nativement tokenisé. Ce véhicule d’investissement introduit le benchmark américain dans un nouvel environnement technologique. Il est développé par Centrifuge en partenariat avec Anemoy, sa branche dédiée à la gestion d’actifs on-chain, et avec Janus Henderson comme sous-gestionnaire.

L’infrastructure choisie est Base, la blockchain développée par Coinbase, qui s’impose peu à peu comme un terrain privilégié pour les projets institutionnels. Les investisseurs peuvent ainsi obtenir une exposition à l’indice à travers des tokens émis et échangés en continu. Pour fonctionner, SPXA s’appuie sur une technologie baptisée Proof-of-Index. Elle permet de faire correspondre en continu les données du S&P 500 avec des smart contracts, afin d’assurer la justesse et la mise à jour des prix.

Le projet a reçu l’aval officiel de S&P Dow Jones Indices, qui lui a accordé une licence. C’est une première. Jamais un indice de cette ampleur n’avait été directement transposé sur blockchain avec l’aval du fournisseur originel.

Pourquoi tokeniser un indice ?

La tokenisation d’un indice comme le S&P 500 a pour but d’abolir certaines limites de la finance traditionnelle. Premier atout mis en avant : la liquidité. Contrairement aux ETF traditionnels, limités aux horaires de marché, l’exposition on-chain reste accessible en continu. Les parts peuvent s’acheter ou se revendre à tout moment, jour et nuit.

La transparence est un autre argument clé. Chaque position du fonds est inscrite dans un smart contract. Cela offre donc une visibilité immédiate sur la composition et la valorisation. Pour les partisans de la finance décentralisée, cela répond à l’opacité reprochée depuis longtemps aux fonds traditionnels.

Les défis restent toutefois nombreux. La conformité réglementaire est un point sensible. Les autorités observent de près l’arrivée de ces produits financiers sur la blockchain. Un autre enjeu concerne la fiabilité des prix : la version tokenisée doit coller, jour après jour, à l’indice S&P 500 coté en bourse. Le recours à des oracles de prix robustes et audités est indispensable. Enfin, les risques liés aux smart contracts (bugs, failles de sécurité ou attaques) devront être anticipés.

SPXA met en lumière la promesse d’une finance plus fluide. Mais aussi les ajustements nécessaires pour que la tokenisation gagne la confiance du grand public et des régulateurs.

Vers une vague d’indices on-chain ?

L’arrivée de SPXA illustre l’élargissement rapide du champ des RWA (Real World Assets) tokenisés. Jusqu’ici, ce marché se concentrait sur des obligations, de la dette privée ou de l’immobilier.

Avec le S&P 500, c’est la première fois qu’un indice boursier majeur est rendu accessible directement via la blockchain. Cela ouvre la voie à d’autres déclinaisons (Nasdaq, indices sectoriels, MSCI).

Pour les investisseurs institutionnels, ce fonds pourrait servir d’outil complémentaire dans la construction de portefeuille. Il combine l’exposition à un indice de référence et la liquidité d’une blockchain ouverte en continu, une association encore inédite.

Les acteurs de la DeFi y trouvent aussi un intérêt : ces tokens peuvent servir de collatéral, ce qui crée un pont direct entre marchés traditionnels et finance décentralisée.

Reste à savoir si l’adoption suivra. Tout dépendra des volumes échangés, de la robustesse technique du protocole et du regard des régulateurs. Une montée en charge progressive est probable, mais SPXA devra prouver qu’il peut répliquer l’indice de manière fiable et sécurisée.

Un point apparaît déjà. La frontière entre finance classique et finance on-chain devient de plus en plus fine. Si l’essai est concluant, la tokenisation d’indices boursiers pourrait s’imposer comme une tendance durable.

