Explosion de la BNB chain : 3 altcoins à acheter au plus vite pour gagner gros

Avec le retour en force de la Binance Smart Chain, quelles sont les meilleures tendances pour s’exposer à cette narrative et en tirer des bénéfices ? Dans cet article, découvrez 3 altcoins que nous vous invitons à surveiller activement durant les prochaines semaines.

BNB : la crypto idéale pour s’exposer aux tendances

Le contexte actuel est particulièrement intéressant. La Binance Smart Chain continue son ascension, avec une TVL qui repasse désormais à plus de 9 milliards de dollars. Une situation favorable à l’ensemble de l’écosystème, portée par une hausse inédite du BNB à plus de 1 300 dollars.

L’effet CZ ? Le soutien publique de cette personnalité, fondateur de Binance, n’est pas à négliger. À plusieurs reprises, ses publications ont directement influencé le cours de plusieurs cryptomonnaies. Ces dernières semaines, Changpeng Zhao multiplie les publications en faveur de la BSC. Cela attire concrètement l’intérêt des investisseurs ainsi que la liquidité on-chain.

Positionné à la troisième position dans l’industrie crypto, BNB a désormais dépassé XRP en terme de valorisation. Avec une hausse de 22 % sur ces sept derniers jours, la tendance pourrait donc s’accélérer, YZi Labs annonçant une incitation à hauteur d’un milliard de dollar pour soutenir la BSC. Au regard des fondamentaux, BNB est très bien positionné pour continuer son ascension durant les semaines à venir.

CAKE, un jeton sous-estimé depuis de nombreuses années ?

Si vous avez utilisé la Binance Smart Chain dans le passé, vous connaissez probablement PancakeSwap qui est à ce jour le DEX le plus utilisé sur cette blockchain. Avec une TVL qui évolue dans le sillage de la BSC, les chiffres sont plutôt positifs :

576 millions de frais sur le protocole.

Des revenus qui s’approchent annuellement des 200 millions de dollars.

Un volume sur les trente derniers jours qui dépasse les 90 milliards de dollars.

En conséquent, $CAKE revient en force, suivant de manière plutôt logique les données disponible sur DeFiLlama. Ayant temporaire passé les 4 dollars, pour la première fois en 2025, le cours semble prêt à sortir d’une très longue période d’accumulation. Est-ce enfin le bon moment pour que le cours puisse s’envoler ?

S’il sort du triangle actuel et qu’il casse l’EMA200 1W, $CAKE prendra très rapidement la direction des 6 dollars puis les 10 dollars. Un scénario imprévisible ?

Avec une capitalisation qui dépasse à peine le milliard de dollars, et une FDV de 1,7 milliard de dollars, une très grande majorité de l’offre totale est déjà en circulation. Aux portes du top 70, la marge de progression est particulièrement conséquente, ce qui en fait un actif à surveiller attentivement à ce joru.

Snorter : le projet par excellence si déplacement de la liquidité

Quand bien même l’attention est actuellement tournée vers la Binance Smart Chain, il ne faut pas écarter le reste des projets qui se construisent sur d’autres blockchains. Solana est très probablement le candidat idéal pour jouer des narratives alternatives.

Les memecoins restent une tendance incontournable. Après quelques semaines dans le vert, portée par un SOL à plus de 250 dollars, les spéculateurs sont actuellement orientés vers la BSC. Toutefois, des projets comme Snorter Bot construisent les bases du futur du trading de memecoins sur Solana.

Proposant les frais les plus bas sur Solana, le bot de trading Snorter est innovant : protection avant-gardiste MEV, exécution instantanée, accès exclusif à un launchpad, sniping automatisé. En clair, une solution polyvalente à moindre coût pour échanger efficacement du memecoin.

Au coeur de cet écosystème ? Le jeton natif SNORT, actuellement en prévente au prix de 0,010 dollar. Levant moins de 5 millions de dollars, il est encore temps de s’y exposer et profiter des prochaines tendances de l’écosystème Solana.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

