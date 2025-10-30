LIVE : Prédiction XRP, actualité Ripple, baisse des taux de la FED, ETF cryptos…

La situation reste complexe pour les cryptomonnaies. Malgré une nouvelle baisse de taux par la FED de 0,25 bps, les marchés financiers ne réagissent pas, bien que son discours laisser penser un pivot implicite vers une phase de Quantitative Easing. Bitcoin oscille toujours autour des 110 000 dollars pendant qu’ethereum se retrouve une nouvelle fois sous les 4 000 dollars.

Ce jeudi 30 octobre se tiendra le sommet en Corée du Sud où se rencontreront Xi Jinping et Donald Trump pour conclure (ou non) un accord commercial. Pour en savoir plus à ce sujet et les enjeux qui résident derrière cela pour les marchés, découvrez notre article, publié il y a moins de 24 heures, dans lequel nous évoquons les défis actuels pour les marchés.

Malgré une tendance plutôt calme sur les deux plus importantes cryptomonnaies du marché, certains altcoins décollent de manière isolée, notamment le HYPE qui s’approche une nouvelle fois des 50 dollars. Avec une telle fragmentation de la liquidité et le déploiement de nouveaux ETFs, quelles attentes faut-il avoir pour les altcoins du top 10 ? Que ce soit XRP, SOL ou BNB, découvrez nos prédictions en temps réel.

