135 millions $ d’inflows sur Ethereum : le grand retour des baleines ETH

Les baleines Ethereum sont de retour. Deux nouveaux portefeuilles liés à BitMine viennent de recevoir 33 948 ETH, soit près de 135 millions de dollars. Selon les données on-chain, cette opération marque une nouvelle phase d’accumulation stratégique. Avec cette nouvelle acquisition, l’entreprise détient désormais 2,6% de l’offre en circulation soit plus de 3,1 millions d’ETH.

BitMine reprend ses achats massifs d’Ethereum

BitMine n’a jamais caché son ambition de devenir pour Ethereum, ce que Strategy représente aujourd’hui pour le Bitcoin. Dans cette optique, l’entreprise a maintenu sa politique d’achat alors même que le marché traversait plusieurs semaines de morosité doublé d’incertitudes économiques et géopolitiques.

BitMine a ainsi renforcé ses positions autour du seuil psychologique des 4 000 dollars. Une opération notamment financée par FalconX. C’est une confirmation supplémentaire du consensus institutionnel grandissant autour du potentiel long terme de Ethereum.

Arkham Intelligence rapporte que la trésorerie Ethereum de BitMine est désormais évaluée à 12,47 milliards de dollars. En outre, celle-ci a continué à grandir malgré la légère baisse de valorisation due à la volatilité.

Une stratégie d’accumulation institutionnelle assumée

La vision de BitMine rejoint celle de Strategy en ce sens que tous deux, suivent une approche méthodique dans l’achat et la consolidation de leurs positions. Dans le cas d’espèce, Ethereum se présente aujourd’hui comme une réserve de valeur productive, porte-étendard d’un staking à la popularité grandissante.

Certes, le marché crypto reste sous pression macroéconomique. Mais ces achats démontrent la conviction des grands investisseurs. C’est d’ailleurs cela qui justifie le fait qu’ils profitent des périodes d’attente pour accumuler. En règle générale, c’est une tactique classique qui précède les cycles haussiers.

Les ordres de baleines dominent le marché spot

Les données rassemblées par CryptoQuant confirment également ce virage institutionnel. En effet, la taille moyenne des ordres achat sur les marchés spot est en nette augmentation. Désormais, les ordres des grandes baleines représentent environ 0,03 % du volume total, pour un prix d’achat moyen proche de 3 986 dollars.

De plus, on observe également la formation de clusters verts récurrents. Or ce type de formation traduit généralement une situation où des vagues d’achat constants et coordonnés se succèdent. C’est un mouvement bien plus profond que de la spéculation à court terme.

En définitive, nous sommes en face d’une accumulation discrète, construite pour durer. Par le passé, ce type de scénario a souvent précédé de forts rallyes, notamment en 2020 et mi-2023.

Marché stable, mais signaux sous-jacents haussiers

Sur le plan technique, le graph d’évolution de sur 12 heures de l’ETH révèle une consolidation entre 3 950 et 4 050 dollars. La neutralité du RSI neutre autour de 46, indique un marché qui retourne à l’équilibre. En outre, il n’y a pas de leviers excessifs au niveau de l’open interest sur les marchés dérivés.

En d’autres termes, les baleines semble privilégier l’achat comptant à la spéculation pure. C’est un renforcement supplémentaire de la crédibilité de la vague en cours de formation. Par ailleurs, ce positionnement particulier des baleines contribue également à réduire la pression vendeuse sur le jeton. Ethereum se trouve donc dans une position plutôt favorable à une reprise.

Vers une nouvelle phase de marché ?

Pour peu que la tendance actuelle se maintienne quelques temps, l’ETH peut rapidement voir son offre se resserrer. Les grandes poches d’investissement absorberaient le flottant, laissant moins de liquidité disponible pour les ventes.

Si l’on ajoute à cela, le regain d’intérêt autour des ETF Ethereum, le scénario d’un rallye explosif sur la fin d’année devient très plausible. Pour l’heure, le marché reste prudent même si les marqueurs techniques et on-chain se multiplient en faveur d’un retournement haussier.

Une accumulation discrète, mais stratégique

Les transferts orchestrés via FalconX sont assez caractéristique de l’évolution de la position des acteurs institutionnels. En effet, ils sont de plus en plus nombreux à opter pour la garde directe et les trésoreries décentralisées.

Là où les particuliers dans leur grande majorité attendent encore un signal de reprise sans équivoque, les baleines s’activent dans l’ombre. L’accumulation est méthodique avec un sentiment de déjà vu avéré. Ethereum consolide, les volumes restent mesurés, mais les signaux sont là : le smart money est de retour, et il ne semble pas vouloir attendre la foule.