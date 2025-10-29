Trump crypto : WLFI frappe fort avec un airdrop de 1,2 million $

Dans la bataille au positionnement Web3 et crypto-économie, Donald Trump avance ses pions envers et contre tout. Dernier événement en date, l’annonce d’un nouvel airdrop sur le projet World Liberty Financial (WLFI). Montant total de l’opération, environ 1,2 million $ soit l’équivalent de 8,4 millions de tokens WLFI. Une opération purement marketing en apparence. Mais les experts annoncent un autre but déguisé.

Récompenser la loyauté pour consolider l’influence

Officiellement, cette opération d’airdrop s’inscrit dans le cadre d’un programme de fidélité visant à récompenser la loyauté des premiers investisseurs. En tout, la distribution se fera sur les 6 plateformes d’échange suivantes : Gate.io, KuCoin, LBank, HTX Global, Flipster et MEXC. Chaque exchange fixera les critères d’éligibilité ainsi que les modalités du partage.

Au vu du timing relativement serrée (seulement 2 mois après lancement), ce mouvement vise plus à transformer les premiers acheteurs en ambassadeurs. Il faut dire qu’avec la montée en puissance du staking et dans l’environnement hyper concurrentiel des stablecoins, la récompense de la fidélité tend à devenir la norme. Pour le clan Trump, la réalité va un poil plus loin et la loyauté s’achète.

Un stablecoin devenu instrument de pouvoir

USD1 n’est pas un projet comme les autres. Il est adossé au dollar, conservé par BitGo, et atteint déjà 2,94 milliards de dollars de capitalisation, se plaçant au sixième rang mondial des stablecoins. En réalité, si l’on regarde un peu plus loin que les chiffres, l’USD1 est un instrument d’influence économique.

Là où des géants comme Tether ont gagnent chaque part de marché à coup de lobbying et de conformation réglementaire USD1 surf une vague lisse. Un voyage directement propulsé par des leviers liés à la Maison-Blanche et au pouvoir du Bureau Ovale. Par exemple, le fonds d’investissement MGX d’Abu Dhabi s’est servi de l’USD1 pour régler un investissement de 2 milliards de dollars via Binance. Un signal fort : la monnaie numérique de Trump s’invite désormais dans les circuits institutionnels.

Trump, l’entrepreneur devenu banquier du Web3

Selon le Financial Times, les activités crypto du clan Trump auraient généré plus d’un milliard de dollars de bénéfices en un an. Or dans ce résultat, WLFI représente la plus grande part, avec 550 millions de dollars.

Même le cours du token WLFI reflète cette trajectoire politique. Certes à 0,14 $, il est en baisse de 70 % depuis son pic de septembre. Mais à l’image de Wall Street Pepe, son jeton mais reste fortement soutenu par la communauté trumpiste, qui voit dans cette devise un symbole identitaire antisystème. Exactement comme Wepe qui tourne en dérision les incohérences de Wall Street et de cette vieille finance en perte de vitesse.

La crypto, nouveau terrain d’influence politique

Trump ne se contente plus de soutenir le secteur. Il le façonne à son image. D’ailleurs, ses memecoins Official Trump et Official Melania Meme ont rapporté plus de 427 millions de dollars, tandis que le stablecoin USD1 a généré 42 millions de profits depuis avril.

Two months ago, World Liberty launched the USD1 Points Program to Select Exchanges.



The Loyalty platform put power in the hands of early users, who helped drive $500m of growth in the last two months through activities such as purchasing and using USD1 on partner exchanges.… — WLFI (@worldlibertyfi) October 29, 2025

En outre, ces chiffres ne relèvent pas seulement de la réussite financière. Ils traduisent un projet politique : lier puissance économique et idéologie souverainiste. Dans cette vision, la crypto devient un outil d’indépendance face à Wall Street et à la Réserve fédérale.

Un empire numérique qui s’étend

Avec cet airdrop, WLFI confirme sa volonté d’étendre son réseau. Le programme de points USD1 sera élargi à de nouvelles plateformes et intégré à la DeFi. Tout est pensé pour verrouiller l’écosystème : d’un côté, un stablecoin institutionnel ; de l’autre, un token de gouvernance récompensant les pionniers.

Trump ne cache plus son ambition. Il est question d’un nouveau paradigme dans lequel World Liberty Financial devient le pilier d’un système alternatif. Une structure disruptive capable de rivaliser avec les géants du dollar numérique.

L’éditorial : Le pouvoir selon Trump

Il faut lire cet airdrop non pas comme un simple coup marketing, mais aussi comme un acte politique à part entière. Plus qu’un acte de remerciement, il s’agit plus d’un investissement pour l’engagement utilisateur et l’influence communautaire qui va avec.

Si le monde financier change, Trump veut en écrire les règles. Et avec 1,2 million de dollars d’airdrop, il vient de prouver que, dans la crypto comme à la Maison-Blanche, il sait comment motiver ses troupes.

