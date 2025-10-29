SOL, HBR, HYPER : 3 cryptos pour surfer sur la semaine des ETF

Semaine spéciale ETF : les premiers véhicules altcoins arrivent en Bourse et rebattent les cartes de l’allocation. Solana (SOL) a fait ses débuts en bourse via BSOL chez Bitwise. Hedera (HBAR) a suivi avec HBR au Nasdaq. En marge, Bitcoin Hyper (HYPER) revendique une alternative axée scalabilité grâce à une prévente très active. L’idée est simple : capter l’élan, tout en mesurant la liquidité réelle, le cadre réglementaire et les risques propres à chaque profil.

Solana (SOL) : traction immédiate via BSOL

Le Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) a commencé à coter avec un frais de gestion de 0,20 %, ramené à 0 % pendant trois mois sur le premier milliard d’actifs. Le produit se positionne comme une exposition 100 % spot SOL avec staking intégré.

Concrètement, l’ETF vise à agréger du SOL, déléguer le staking auprès de validateurs éligibles et capitaliser les récompenses dans le véhicule. Cela évite aux investisseurs d’orchestrer eux-mêmes la garde et la délégation.

Cette mécanique vise des allocations « core-satellite » plus lisibles pour les investisseurs traditionnels, tout en gardant l’accès à une rémunération on-chain. À l’échelle du marché, l’arrivée d’un ETF sur SOL peut également fluidifier la découverte de prix entre le cash boursier et le spot crypto. Un point à surveiller lors des phases de volatilité.

Le jour 1 a enregistré environ 55,4 M$ de volumes. Un record cette année. Ce niveau donne un signal d’intérêt, mais il doit être confirmé par la stabilité des échanges au-delà de l’effet lancement. Les prochaines sessions diront si l’intérêt se transforme en flux durables, avec une participation régulière des institutionnels et des retails sophistiqués.

À suivre de près : spreads, profondeur de carnet et créations/rachats. Ce sont en effet ces indicateurs, plus que la seule photo d’ouverture, qui valideront l’utilité de BSOL pour les desks comme pour les allocataires. Si ces voyants restent au vert, alors SOL disposera d’un relais institutionnel crédible.

Hedera (HBAR) : premier ETF spot, test grandeur nature

Canary Capital a listé HBR au Nasdaq le 28 octobre. La circular confirme le ticker HBR et un dispositif de garde qui s’appuie sur BitGo et Coinbase Custody. L’objectif est simple : offrir une exposition spot à HBAR avec un cadre procédural conforme, et des acteurs de marché identifiés. Hedera joue ici sa carte « entreprise » : gouvernance par conseil, finalité rapide et orientation vers des cas d’usage B2B. Autant d’arguments qui peuvent séduire des poches d’allocation thématique.

Le positionnement séduit ceux qui cherchent des briques d’infrastructure compatibles avec des besoins métiers concrets. Le listing d’HBR donne en effet un cadre simple pour initier ou renforcer une ligne HBAR, sans frictions opérationnelles excessives.

L’enjeu se jouera sur la tenue des spreads et la profondeur dans les premières semaines. HBR n’a pas la notoriété de SOL, mais il peut capter une demande d’allocation thématique si la liquidité secondaire est au rendez-vous. Dans la foulée de l’annonce, le jeton s’est envolé avec +15% en 24h.

Le contexte réglementaire, assoupli par des standards génériques adoptés à la mi-septembre, a permis ces lancements malgré un environnement administratif chahuté. Cela ne dispense pas d’un suivi exigeant sur la qualité de marché.

Bitcoin Hyper (HYPER) : le pari scalabilité

Dans une semaine dominée par les ETF, Bitcoin Hyper trouve sa place comme alternative connexe. Pas de véhicule coté, mais un narratif scalabilité qui répond à la même demande sous-jacente, celle de débits élevés, frais contenus et exécution rapide quand l’afflux de capitaux s’intensifie. Autrement dit, si les ETF installent des rails d’allocation, HYPER s’aligne sur l’infrastructure de performance recherchée par les utilisateurs.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

L’idée : proposer une seconde couche autour de l’écosystème Bitcoin en ciblant des usages qui saturent vite lorsque l’attention du marché grimpe. Le projet comprend bridge, transactions rapides et usages DeFi. La prévente revendique une forte traction, ce qui attire l’attention et séduit les investisseurs : elle a déjà levé plus de 25 millions de dollars.

