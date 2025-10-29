Solana attire les capitaux des baleines : coup d’envoi d’une nouvelle explosion SOL ?

Les signaux s’accumulent autour de Solana. En quelques jours, la blockchain a vu affluer de nouveaux capitaux massifs, portés par un investisseur surnommé “la baleine gagnante”. En parallèle, les ETF Solana et les entreprises cotées renforcent leur exposition. Le scénario d’une nouvelle envolée du SOL se précise.

Une baleine mise 99,6 millions $ sur Solana

Selon les données de la plateforme Lookonchain, un investisseur institutionnel a ouvert une position longue de 501 775 SOL, soit près de 99,65 millions $. Cette prise de position a été réalisée avec un effet de levier de 10x, un pari à haut risque… mais potentiellement explosif.

ce trader, vous vous en doutez, n’en est pas à son coup d’essai. En effet, son portefeuille affiche un taux de réussite de 100 % sur ses opérations récentes, avec plus de 16,5 millions $ de profits déjà réalisés. Sa stratégie repose sur des positions longues fortement levierisées sur les principales cryptos, souvent à contre-courant du marché.

Signe révélateur : il a fermé ses positions sur Bitcoin et Ethereum juste avant ce nouveau pari sur Solana. Un repositionnement qui montre clairement où se porte sa confiance.

Solana surperforme BTC et ETH

Ce mouvement intervient alors que Solana affiche une résilience étonnante. En 24 heures, le SOL a progressé de 0,9 %, tandis que Bitcoin et Ethereum perdaient respectivement 2,1 % et 2,8 %. Un contraste qui attire l’attention des investisseurs institutionnels.

Le volume d’échange quotidien du SOL a bondi de 4 %, atteignant 7,06 milliards $. Ces chiffres confirment une dynamique haussière alimentée par la confiance croissante du marché dans l’écosystème Solana.

Les ETF SOL changent la donne

L’un des catalyseurs majeurs de ce regain d’intérêt reste le lancement des ETF Solana.Le Grayscale Solana Trust (GSOL) vient d’entrer en bourse sur le NYSE Arca. Il s’agit du premier fonds de la société à intégrer du staking, permettant aux investisseurs institutionnels de générer du rendement passif.

La veille, Bitwise avait déjà lancé son propre ETF, le BSOL, avec un volume record dès le premier jour de cotation. Ces deux introductions ont eu lieu malgré le shutdown américain, signe de la priorité accordée à Solana dans le paysage crypto actuel.

Cette arrivée des ETF sur le marché traditionnel représente une ouverture massive vers la liquidité institutionnelle, comparable à ce que Bitcoin a connu en début d’année.

Les entreprises se ruent sur le SOL

Le phénomène ne s’arrête pas aux ETF. Plusieurs sociétés cotées augmentent activement leurs trésoreries en Solana.

Helius Medical Technologies, désormais renommée Solana Company (HSDT), détient plus de 2,3 millions de SOL, valorisés autour de 460 millions $. De son côté, Forward Industries (FORD) a acheté 6,8 millions de SOL. Cela en fait aujourd’hui, le plus grand détenteur corporate de l’écosystème, avec un plan d’achat potentiel jusqu’à 4 milliards $.

Enfin, Solmate Infrastructure (SLMT), récemment rebrandée, a reçu 50 millions $ de SOL de la Solana Foundation pour développer un centre de validation aux Émirats arabes unis.

D’après les données disponibles, les entreprises publiques détiennent désormais 16 millions de SOL. C’est l’équivalent d’un portefeuille estimé à 3,2 milliards $ d’actifs, contre presque zéro en début d’année.

Vers un nouveau cycle haussier ?

Tous les ingrédients d’une nouvelle impulsion semblent réunis. Confiance institutionnelle, innovations techniques, volumes en hausse, et signaux haussiers on-chain. Solana s’impose peu à peu comme le réseau alternatif le plus crédible à Ethereum, avec une vitesse, une adoption et une dynamique de croissance inédites.

La prudence reste de mise : la dépendance à l’effet de levier de certains investisseurs, combinée à la volatilité du marché, pourrait accentuer les mouvements. Mais pour les baleines, Solana n’est plus une simple alternative. Désormais, il s’agit d’un pilier de la nouvelle ère crypto.