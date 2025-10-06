Pendant que Bitcoin bat des records, le dollar vit sa pire année depuis 1973

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Octobre 6, 2025

En apparence, tout va bien : les marchés sont dans le verts et les investissements explosent. Mais en coulisses, la chute du billet vert pourrait bien tout changer. Et si cette euphorie cachait une vraie crise monétaire pour le dollar ?

Bitcoin explose pendant que le dollar s’effondre

Ces derniers jours, Bitcoin a franchi la barre symbolique des 125 000 $, battant un nouveau record historique. Et le marché reste bullish : en une semaine, BTC a pris plus de 8 %, soutenu par l’afflux de capitaux sur les ETF et la demande institutionnelle.

Pendant ce temps, le dollar américain affiche sa pire performance annuelle depuis 1973. L’indice DXY, qui mesure la force du dollar face aux autres devises, a perdu plus de 10 % depuis janvier. Une chute spectaculaire, qui inquiète autant qu’elle intrigue.

Et ce n’est pas que Bitcoin qui monte. Le S&P 500 a bondi de +40 % en 6 mois, l’or frôle les 4 000 $ l’once, et la capitalisation de Bitcoin vient de dépasser les 2 500 milliards de dollars. Alors, les marchés sont-ils vraiment aussi solides… ou est-ce simplement le dollar qui s’effondre ? La question mérite d’être posée.

What is happening?



The S&P 500 is up +40% in 6 months, Gold is nearing $4,000/oz, and Bitcoin hit a record $2.5 TRILLION market cap.



Meanwhile, the US Dollar is set for its WORST year since 1973.



Are markets THAT strong or is the US Dollar just crashing?



(a thread) pic.twitter.com/1Xqjk2YYmb — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) October 5, 2025

Pourquoi le dollar vit sa pire année depuis 1973

Ce n’est pas juste un coup de mou passager. Les fondamentaux du dollar sont sous pression. L’énorme déficit budgétaire américain, combiné à une dette publique qui continue de grimper, pèse lourd sur la confiance des marchés. Le gouvernement multiplie les dépenses sans vraiment de plan pour le financement.

Ajoutez à cela une politique commerciale imprévisible, des tensions géopolitiques de plus en plus importante, et des signaux contradictoires de la Fed sur les taux d’intérêt… Résultat : les investisseurs préfèrent fuir vers des actifs plus stables. Et le billet vert perd doucement son aura.

Dans ce contexte, Bitcoin s’impose de plus en plus comme une valeur refuge. Contrairement au dollar, il est limité, décentralisé, et résiste aux décisions politiques. De plus en plus, les investisseurs le considèrent comme une sorte d’or numérique, capable de protéger leur patrimoine en temps de crise.

Et ce n’est pas qu’un effet de mode. Le succès des ETF Bitcoin, l’intérêt croissant des fonds institutionnels et la médiatisation du marché crypto contribuent à renforcer cette perception. Plus le dollar baisse, plus Bitcoin attire. C’est un jeu de vases communicants de plus en plus assumé.

Et maintenant, que peut-il se passer pour le Dollars ?

Si la Fed confirme une baisse des taux d’ici la fin de l’année, le dollar pourrait continuer à reculer. Certains analystes évoquent une nouvelle glissade de 5 à 8 % dans les mois à venir. De son côté, Bitcoin pourrait viser les 130 000 $, voire plus, si le momentum actuel se poursuit.

Mais attention : les marchés adorent exagérer. Un retournement brutal, une surprise politique ou une remontée inattendue du billet vert pourrait provoquer un choc. Rien n’est garanti. On entre dans une zone de turbulence.

Découvrez Snorter, le bot qui renifle les pépites Solana

En Uptober, même les bots font du bruit. Snorter, c’est le nouveau bot de trading Solana-first qui combine vitesse, détection automatique de tokens, et protection contre les arnaques. Intégré à Telegram, il permet de snacker des cryptos avant tout le monde, avec seulement 0,85 % de frais.

Le token $SNORT, actuellement en fin de prévente, donne accès à toutes les fonctionnalités du bot : sniping ultra-rapide, copy trading, ordres limités, détection de honeypots… Bref, un vrai couteau suisse du trading de memecoins.

HERE'S SNORTER.



20TH OCTOBER 2025.



TIME IS RUNNING OUT. pic.twitter.com/etWI56qxW7 — Snorter (@SnorterToken) October 2, 2025

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Source : Market Watch The Kobeissi Letter

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :