Dogecoin prêt pour un breakout historique ? La bataille des 0,27 $ commence

Dogecoin refait parler de lui, le plus célèbre des memecoins a bondi de 6 % en 24 heures, flirtant avec la zone critique des 0,27 $. Son plus haut depuis plusieurs mois. Entre achats massifs de whalesetrumeurs d’intégration dans les fonds de retraite américains, le marché s’enflamme. La bataille pour le breakout est lancée.

Dogecoin revient dans la course

Depuis le 6 octobre, Dogecoin a connu une belle poussée. Le token s’échange autour de 0,260 $, en hausse d’environ 6 % sur 24 heures, avec un volume d’échanges dépassant 1,1 milliard de DOGE.

C’est tout simplement la plus forte activité observée depuis des semaines. Les données de CoinDesk montrent aussi que les baleines ont ajouté plus de 30 millions de tokens à leurs réserves, tandis que les investisseurs institutionnels ont renforcé leurs positions.

Over 30 million Dogecoin $DOGE bought by whales in the last 24 hours! pic.twitter.com/8UhR9JrwsS — Ali (@ali_charts) October 5, 2025

Le support principal, situé jusque-là autour de 0,25 $, semble désormais s’être déplacé vers 0,27 $. Autrement dit, les acheteurs reprennent la main. Et cette fois, le contexte joue clairement en leur faveur : la rumeur que DOGE pourrait bientôt rejoindre les plans de retraite américains (401k), à l’image de Bitcoin et d’Ethereum. Une nouvelle qui, si elle se confirme, pourrait ouvrir la porte à des flux massifs de capitaux.

0,27 $ : le niveau de tous les dangers

Techniquement, Dogecoin se trouve dans une zone charnière. Le graphique montre une figure en triangle ascendant, typique des phases de compression avant un grand mouvement. Plus les creux montent, plus la pression s’accumule sous la résistance. Et cette résistance se situe justement entre 0,27 $ et 0,30 $, un palier que les traders surveillent de très près.

$DOGE is showing renewed bullish momentum as it attempts to break above the $0.27 resistance after a clean pullback.



A successful breakout from this level could pave the way for a strong rally toward the $0.30 target zone. https://t.co/NFCFnJokjD pic.twitter.com/WOM9oVpWFw — BitGuru 🔶 (@bitgu_ru) October 7, 2025

Selon plusieurs analystes, une clôture journalière au-dessus de 0,27 $ validerait la cassure et pourrait propulser le cours vers les 0,32 $ voire 0,35 $. En revanche, si le prix échoue à s’y maintenir, DOGE risque de retomber dans son ancien range, entre 0,24 $ et 0,25 $. Autrement dit, la bataille des 0,27 $ n’est pas qu’un simple chiffre : c’est le point de bascule entre une nouvelle tendance haussière et un essoufflement du rallye.

Analyse du Dogecoin : les indicateurs à suivre avant un possible breakout

Pour savoir si Dogecoin peut vraiment passer les 0,27 $, il y a quelques repères simples. D’abord, il faut une clôture au-dessus de ce niveau: c’est le signe que les acheteurs tiennent le terrain.

Ensuite, il faut du volume, au moins 1 milliard de DOGE échangés, pour prouver que le mouvement est solide. Si le prix revient tester les 0,27 $ sans retomber, c’est encore mieux. Pour l’instant, les indicateurs restent calmes, ce qui laisse de la marge avant une vraie surchauffe.

Mais attention au piège classique. Dogecoin reste une memecoin, souvent porté par la hype plus que par les fondamentaux. Plusieurs bullrun passées se sont vite retournées, avec des chutes de 10 à 15 %. Si les volumes baissent ou si le Bitcoin ralentit, la cassure pourrait n’être qu’un feu de paille. Mieux vaut donc attendre une vraie confirmation avant de s’emballer.

Maxi Doge ($MAXI) : un nouveau memecoin inspiré de Dogecoin en pleine explosion

En parallèle du retour en force de Dogecoin, un autre chien fait parler de lui : Maxi Doge. $MAXI cartonne avec déjà plus de 3 millions de dollars levés. Le concept est simple : 1000x de levier, zéro stop-loss, et un ton provocateur assumé. Tout est pensé pour surfer sur la hype et attirer les amateurs de « sensations fortes ».

Le token $MAXI repose sur une répartition orientée marketing (40 %), fonds projet (25 %), développement (15 %), liquidité (15 %) et staking (5 %). Les détenteurs peuvent staker leurs tokens, participer à des concours communautaires, ou encore profiter d’événements partenaires. Maxi Doge mise sur l’humour et l’excès, mais son succès montre qu’en pleine saison haussière, les memecoins n’ont pas dit leur dernier mot.

Source : TradingView, BitGuru

