Le bitcoin atteint un nouveau record à 125 000 $ : semaine explosive en vue ?

Après des mois de consolidation, le bitcoin s’est offert un nouveau record avec une envolée vers les 125 000 $. Dans son sillage, le marché entier s’électrise : les flux d’ETF battent des records, les volumes explosent, et les traders redécouvrent la saveur d’un vrai bull run. Une dynamique qui pourrait redéfinir la trajectoire de l’automne crypto.

Le bitcoin franchit un nouveau sommet historique : les chiffres clés du rallye

Le bitcoin a atteint 125 245 $ hier, le 5 octobre, un nouveau record absolu. Il s’est ensuite stabilisé autour de 124 000 $ ce jour. Les volumes ont bondi sur l’ensemble des plateformes, avec un pic supérieur à 48 milliards de dollars en 24 heures.

D’après CoinGlass, environ 64 millions de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées sur le bitcoin sur les dernières 24h, dont une majorité de positions longues.

Le rebond s’est enclenché après une période de consolidation entre 110 000 $ et 115 000 $, une zone technique surveillée par les investisseurs institutionnels.

Les achats observés sur les ETF spot ont ensuite amplifié la pression acheteuse. D’après Farside, les produits adossés au bitcoin ont enregistré plus de 2,2 milliards de dollars d’entrées nettes cumulées entre le 1er et le 3 octobre, principalement portées par les fonds de BlackRock (IBIT) et Fidelity (FBTC). Cette affluence de capitaux institutionnels a contribué à une cassure nette de la résistance technique des 123 000 $.

ETF, macro et fear of missing out : les moteurs d’un rallye historique

Plusieurs éléments se réunissent expliquer cette envolée. D’abord, les ETF spot bitcoin qui enregistrent des flux entrants, ce qui reflète un fort intérêt de la part des institutionnels. Ces derniers considèrent plus facilement aujourd’hui le bitcoin comme un moyen de se diversifier.

Le contexte macro joue lui aussi en faveur du bitcoin. Le shutdown à Washington fragilise le dollar, l’or atteint des sommets, et le bitcoin s’impose doucement comme sa version numérique.

Enfin, le FOMO joue lui aussi un rôle. De nombreux investisseurs particuliers reviennent sur le marché après plusieurs mois d’attente, ce qui contribue à un effet d’emballement classique des phases d’euphorie haussière.

Semaine explosive ou simple sursaut ? Les scénarios possibles

Si les flux ETF se maintiennent et que la demande institutionnelle reste soutenue, le bitcoin pourrait prolonger son rallye vers la zone des 135 000 $ à 150 000 $. Les prochains jours s’annoncent décisifs.

Certains analystes estiment qu’un repli vers 115 000 $ permettrait au marché de consolider sainement avant une nouvelle jambe haussière. À l’inverse, une cassure au-dessus de 126 000 $ ouvrirait la voie à un scénario d’extension rapide. De leur côté, les whales augmentent leurs réserves et les sorties de BTC des plateformes centralisées atteignent un sommet mensuel, signe de confiance. Mais la volatilité devrait néanmoins s’intensifier.

Bitcoin Hyper : la nouvelle génération de scalabilité pour l’écosystème BTC

Dans ce contexte de records successifs, Bitcoin Hyper attire l’attention. Le projet, présenté comme une extension du protocole Bitcoin, est pensé pour accélérer les échanges et alléger leur coût. L’idée a déjà trouvé un écho : près de 20 millions de dollars ont été levés en prévente.

Bitcoin Hyper reste compatible avec l’écosystème, mais mise sur la scalabilité pour améliorer les transactions. L’idée est de rendre les paiements en bitcoin plus fluides et donc d’améliorer le réseau.

