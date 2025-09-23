Quelles cryptos acheter quand le marché s’effondre ?

Auteur Julien Leroy Auteur Julien Leroy À propos de l'auteur Passionné par l’univers des crypto-monnaies et des technologies blockchain, Julien est un journaliste indépendant qui explore les tendances émergentes de la finance décentralisée (DeFi), des... Voir le profil de l'auteur Partagez Copié Dernière Mise à Jour: Septembre 23, 2025

Quand tout s’effondre, que les graphiques virent au rouge, c’est souvent là que les vraies opportunités se cachent. Dans ce chaos, certains projets continuent d’avancer, d’autres explosent à contre-courant. Alors, que faire ? Vendre ? Attendre ? Ou acheter les soldes ? Voici les cryptos à surveiller quand le marché vacille.

Snorter : le bot qui renifle les opportunités pendant la tempête

Dans un marché en chute libre, on pourrait croire que les meme coins sont les premiers à partir à la casse. Et pourtant, certains sortent du lot… comme Snorter, un token Solana pas comme les autres. Derrière sa mascotte de fourmilier, Snorter cache un vrai bot de trading automatisé sur Telegram, pensé pour sniffer les meilleures opportunités de marché, même quand tout s’écroule.

New timer is live on the site.



28 days left before the door slams shut.



Don't get left out. pic.twitter.com/Qi2iMjjtzl — Snorter (@SnorterToken) September 22, 2025

Le bot permet de sniper des nouveaux tokens, passer des ordres limités, éviter les scams (honeypots, rugpulls) et même copier les meilleurs traders. Avec plus de 4 millions de dollars collectés en prévente et une roadmap ambitieuse (multi-chaîne, gouvernance, API…), Snorter montre qu’un projet peut allier memecoin et vraie utilité. C’est peut-être ça, la vraie évolution des meme coins : passer du shitcoin rigolo au bot intelligent qui travaille pour vous, même en bear market.

Les cryptoactifs représentent un investissement risqué.

Dans le monde crypto, les opportunités se présentent souvent quand plus personne n’a envie d’y croire. Les creux de marché sont douloureux, mais ils préparent le terrain aux plus beaux rebonds. Encore faut-il avoir le courage d’acheter quand tout le monde vend.

Prenez l’exemple du Bitcoin à 5 000 $ en mars 2020. À l’époque, peu de gens osaient y toucher… Pourtant, c’est de là qu’est parti le rallye vers les 70 000 $. C’est souvent dans le rouge que se font les plus belles entrées.

Acheter quand tout baisse demande du sang-froid. Le premier réflexe à éviter : balancer tout son capital d’un coup. Il vaut mieux entrer progressivement, en plusieurs fois, pour lisser son prix d’achat et éviter les mauvaises surprises.

Autre conseil : diversifiez. Un peu de BTC/ETH, un ou deux altcoins solides, et une part de stablecoins en réserve. Restez aussi à l’écoute du marché : volumes, sentiment, annonces macro. Et surtout, gardez votre sang-froid. Les décisions prises dans la panique sont rarement les bonnes.

Les “valeurs refuges” de la crypto : Bitcoin et Ethereum

Évidemment, on commence par là. Parce que soyons clairs : les altcoins, c’est excitant, mais c’est ultra-risqué. Ce n’est pas un terrain de jeu pour les débutants. Si vous cherchez du rendement solide sur le long terme, mieux vaut viser le duo incontournable : Bitcoin et Ethereum. Oui, ils peuvent chuter eux aussi quand le marché s’effondre, mais beaucoup moins violemment que les petits tokens aux promesses bancales ou aux feuilles de route irréalistes.

Bitcoin reste l’or numérique de la crypto : pas de rendement magique, mais une valeur qui résiste mieux dans la tempête. Ethereum, lui, continue de porter l’innovation avec ses smart contracts, sa DeFi et ses NFT. Bref, on se répète, mais pour la sûreté, le réflexe reste simple : miser d’abord sur BTC et ETH.

Miser sur les altcoins solides et utiles

Quand le marché plonge, ça ne veut pas dire que tous les altcoins sont bons à jeter. Certains continuent d’avancer, même quand tout semble s’écrouler. En général, ce sont ceux qui ont un vrai usage et une vision claire qui ne dépendent pas seulement du bull run.

Cardano (ADA) avance pas à pas avec son approche académique. Solana (SOL), malgré ses bugs passés, reste l’un des chouchous des développeurs. Et Chainlink (LINK) sort du lot : son rôle d’oracle, qui connecte les blockchains au monde réel, le rend indispensable pour la DeFi… au point de monter pendant que tout le reste recule.

Bref, ce qui fait la différence, ce n’est pas la hype du moment, mais la solidité du projet. Un altcoin utile, bien construit et porté par une vraie communauté a toutes les chances de rebondir fort quand le marché repart.

Staker au lieu de paniquer : une stratégie à ne pas négliger

Quand le marché s’effondre, beaucoup d’investisseurs paniquent et vendent à perte. Mais parfois, il vaut mieux simplement prendre du recul… et staker ses coins. L’idée est simple : bloquer vos tokens pour générer des récompenses, le temps que le marché digère la tempête. Et destaker quand le vert revient.

Crypto Taux estimé / APY actuel Délai de verrouillage / frais potentiels Remarques Ethereum (ETH) ~ 2,8-6,5 % Verrouillage (bonded) de 14 jours pour certaines offres, ou flexible selon la plateforme. Plus le staking est “bonded” (lock-up), plus les taux tendent à être hauts. Solana (SOL) ~ 5-7 % Délai de quelques jours selon validateur / plateforme. Certaines plateformes donnent des taux plus élevés selon conditions et performance du validateur. Cardano (ADA) ~ 2,7-4,5 % En général sans lock-up long, mais la performance du pool et les frais influencent. Rendements stables, mais pas “super élevés” du fait de la structure du réseau. Avalanche (AVAX) ~ 7-11 % Verrouillage temporaire (quelques jours à plusieurs semaines) selon mode “bonded”. Taux plus élevés pour “bonded staking” vs staking flexible. Polkadot (DOT) ~ 10-16 % Le verrouillage peut être de l’ordre de ~28 jours ou selon plateforme. Bon rendement, mais il faut accepter une période de lock-up. Source : Kraken

Ces tokens reposent sur des blockchains actives, avec des écosystèmes qui continuent d’évoluer même en bear market. Résultat : vous touchez des intérêts pendant la baisse, et vous êtes prêt à réagir dès que le marché repart dans le vert.

Les stablecoins : un refuge temporaire

Parfois, le meilleur move… c’est de ne rien faire. Ou plutôt, de se garer sur un stablecoin en attendant que la tempête passe. USDT, USDC ou encore DAI permettent de rester dans l’écosystème crypto tout en évitant la chute des prix.

C’est une stratégie défensive mais utile. Vous évitez les pertes tout en gardant de la flexibilité pour réinvestir au bon moment. Il ne s’agit pas d’une stratégie long terme, mais d’une pause bienvenue quand les marchés deviennent ingérables.

Un marché qui plonge, ce n’est pas la fin du monde. C’est parfois même le meilleur moment pour se positionner. Bitcoin et Ethereum restent les options les plus sûres. Certains altcoins utiles méritent aussi votre attention. Et les stablecoins peuvent servir de pause stratégique.

Source : Kraken

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :