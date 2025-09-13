Devenir millionnaire en 2025 : les 4 tokens à ne pas manquer selon ChatGPT

Le marché des cryptomonnaies traverse une phase charnière. Les taux d’intérêt aux États-Unis pourraient baisser d’ici à la fin de l’année, et l’inflation paraît plus molle qu’anticipée.

Avec cette tendance, certains tokens montrent des signaux forts, mobilisent des capitaux institutionnels et innovent technologiquement. En tant qu’investisseur averti, mieux vaut identifier les projets à potentiel réaliste plutôt que de parier sur des promesses abstraites. Voici quatre tokens qui pourraient vous rendre millionnaire en cette année avec une recette idéale.

1. Bitcoin Hyper (HYPER) : le Layer-2 qui veut métamorphoser l’usage du Bitcoin

Bitcoin Hyper, souvent abrégé $HYPER, suscite un intérêt grandissant en septembre 2025. Le projet se propose de corriger les principaux verrous de Bitcoin : lenteur des transactions, frais élevés, absence de flexibilité pour les contrats intelligents. D’ailleurs, HYPER a déjà levé plus de 14,8 à 15 millions de dollars autour de 0,012 885-0,012 895 USD par jeton.

Cette levée massive en dit long sur la curiosité, mais aussi l’espoir qu’on place dans une solution capable de rendre le Bitcoin « utile » au-delà de l’effet de réserve de valeur.

L’idée sous-jacente n’est pas nouvelle, mais l’exécution l’est. Bitcoin Hyper est conçu comme un Layer-2, il s’appuie sur une architecture de type rollup avec l’environnement d’exécution Solana Virtual Machine (SVM).

Les utilisateurs bloquent du BTC sur la chaîne de base, reçoivent un BTC « wrapé » sur Hyper. Ensuite, ils peuvent l’utiliser pour les applications DeFi, NFT, jeux Web3, puis brûler ce wBTC pour récupérer le BTC original.

2. Sui (SUI) : entre innovation technologique et retournement possible

Sui capte de plus en plus l’attention, notamment grâce à sa conception orientée objet, son exécution parallèle et l’usage du langage Move.

En septembre, Sui Group Holdings a renforcé sa réserve de jetons à hauteur de 101,79 millions de SUI (≈ 332 millions de dollars), stratégie qui signale une confiance institutionnelle croissante.

Néanmoins, tout n’est pas rose. Techniquement, le token montre des signes de fatigue : baisse de juillet-août, test de supports critiques autour de 3 à 3,30 dollars, zones de résistance à surveiller.

Selon certaines prévisions, SUI pourrait terminer 2025 autour de 6,77 dollars maximum dans un scénario optimiste, mais le consensus pour un prix moyen reste plus modéré.

3. Solana (SOL) : la vitesse comme atout dans un paysage compétitif

Solana continue de dépasser les attentes. Sa stabilité relative, malgré la volatilité ambiante, atteste d’une base solide.

En plus, l’écosystème DeFi/NFT sur Solana reste très actif, avec des améliorations techniques comme de nouveaux validator clients et des partenariats concrets, notamment avec des plateformes de commerce.

Par ailleurs, aux États-Unis, l’arsenal règlementaire semble devenir plus claire pour les blockchains performantes, ce qui pourrait profiter à Solana, à condition qu’elle conserve sa vitesse, ses faibles coûts de transaction, ainsi que sa disposition à innover face à la concurrence de Layer-1 et Layer-2.

4. Remittix (RTX) : l’outsider PayFi à ne pas négliger

Remittix est moins connu que Bitcoin ou Solana, mais les signaux récents sont saisissants. Ce token se positionne dans le giron du PayFi, c’est-à-dire les infrastructures de paiement en temps réel, les transferts transfrontaliers, avec une vraie utilité au-delà de la spéculation pure.

Ce qui le rend intéressant : une levée de fonds significative (près de 24,7 millions de dollars) pour sa presale, des annonces de listings dessus-dessous, de même que des produits techniques, en l’occurrence un « beta wallet » proche du lancement.

Remittix pourrait ainsi bénéficier d’un effet de levier si le marché accorde une prime aux projets qui facilitent réellement les paiements instantanés et la finance inclusive. Le risque est élevé, mais le potentiel semble réel.

