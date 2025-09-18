Thumzup Media Investit 2 Millions $ en Dogecoin pour Renforcer sa Trésorerie Crypto

La société Thumzup Media Corporation (NASDAQ : TZUP) a communiqué le 17 septembre l’acquisition d’environ 7,5 millions de Dogecoin (DOGE) pour un montant de près de 2 millions de dollars, constituant ainsi son premier achat de DOGE sur le marché et une nouvelle étape dans sa stratégie d’expansion de sa trésorerie numérique.

Une stratégie de diversification ambitieuse

La société précise avoir acheté ses jetons à un prix moyen pondéré de 0,2665 $ par Dogecoin. Ce projet s’inscrit dans un plan général de construction d’une trésorerie crypto, diversifiée et pérenne, dont la collecte a été déjà initiée en août dernier par le biais d’une émission de 50 millions de dollars d’actions ordinaires afin de financer des investissements du secteur.

Thumzup avait ouvert son portefeuille numérique début janvier avec un premier investissement d’1 million de dollars en Bitcoin (BTC), avant que son Conseil d’administration n’autorise en juillet la constitution d’un trésor d’une taille maximale de 250 millions de dollars dans des cryptomonnaies. Avec une telle rapidité, Thumzup Media Corporation entend s’imposer sur la place.

Cap sur le minage de Dogecoin

En parallèle de cet investissement, l’entreprise a également confirmé son projet d’acheter Dogehash, une entreprise spécialisée dans le minage de Dogecoin, et dans le même temps prévoit de mettre en service 3 500 rigs de minage de DOGE avant fin 2025.

Cette action pourrait consolider la place de Thumzup en tant qu’acteur intégré dans la chaîne de valeur Dogecoin, en fusionnant la possession de tokens et l’infrastructure de production.

Un choix stratégique alors que le marché semble anticiper le déploiement d’ETF (fonds négociés en bourse) sur le Dogecoin, rendant possible l’investissement du Dogecoin par des investisseurs institutionnels et, ensuite, du grand public.

Une gouvernance tournée vers la communauté Dogecoin

Dans le cadre de ses objectifs ambitieux, Thumzup a aussi enrichi son équipe dirigeante. Effectivement, deux figures importantes de la communauté Dogecoin, Jordan Jefferson et Alex Hofmann, ont intégré son Conseil Consultatif Crypto afin d’offrir une expertise communautaire dans le contexte de la stratégie concernant les nouveaux projets liés à DOGE.

Cette ouverture vers la communauté souligne la volonté de Thumzup de s’ancrer davantage dans l’univers du Dogecoin, bien au-delà d’un simple investissement financier. Un positionnement qui rejoint les interrogations actuelles autour de la cryptomonnaie, notamment sur sa capacité à répéter des performances spectaculaires.

Réactions du marché et contexte politique

En fin de séance du 17 septembre 2023, suite à l’annonce de l’acquisition, l’action TZUP reculait de 7,7 %, mais s’est redressée de 4,5 % après la clôture journalière.

La participation de Donald Trump Jr. dans le capital de l’entreprise a aussi attiré l’attention. D’après les documents officiels, il possède 350 000 actions Thumzup, achetées suite à une recommandation financière. L’entreprise souligne néanmoins qu’elle n’a aucune influence sur ses choix stratégiques.

Source : thumzupmedia.com

