Les altcoins et la DeFi, prêts pour rebondir : les niveaux à surveiller

Pendant que bitcoin et ethereum oscillent dans une zone de latéralisation, en évoluant tous les deux sous un pivot technique, certains altcoins rebondissent. Serait-ce l’espoir d’une situation qui s’arrange pour les marchés financiers à l’approche du Sommet XI Jinping-Trump et le FOMC de la FED ? Voyons les niveaux à surveiller sur le marché crypto et les attentes à avoir pour les prochaines semaines.

Altcoins : de retour à 1 000 milliards de dollars

Mis sur le côté depuis de nombreuses années, les altcoins ont connu des hausses brutales et temporaires avec, tout au long de l’année, des hausses isolées pour certains actifs comme HYPE, ASTER, XRP, BNB et quelques autres.

Toutefois, en prenant du recul, le marché des altcoins reste globalement en difficulté. En effet, la très large majorité des actifs peinent à rebondir, confinés sous des résistances ou marquant de nouveaux points bas. Cependant, avec la légère reprise en force sur BTC et ETH, il y a du mouvement sur les autres cryptomonnaies.

Le graphique TOTAL3 exclue les deux plus importantes cryptomonnaies du marché. Ce graphique est un très bon indicateur de l’évolution du marché, notamment l’explosion des stablecoins. Aux portes de nouveaux sommets, si ethereum retourne aux 4 900 dollars, les altcoins pourraient tirer leur épingle du jeu et prendre progressivement la direction des 1 650 milliards de dollars.

Pour le moment, avec une tendance haussière à long terme, il convient de faire preuve de patience. En restant au-dessus de ses moyennes mobiles et avec plusieurs tentatives autour des 1 130 milliards de dollars, la cassure de la résistance n’est qu’une question de temps. Un scénario idéal pour une hausse généralisée des cryptomonnaies d’ici les prochaines semaines.

La DeFi : un secteur sous-exploité où des géants émergent

Pendant ce temps, les données portant sur la Finance Décentralisée (DeFiLlama) sont plutôt encourageantes.

Avec près de 160 milliards de dollars de TVL toutes blockchains confondues et le marché des stablecoins qui dépasse les 300 milliards de dollars, la situation se débloque et l’écosystème parvient progressivement à attirer de nouveaux acteurs, plus de liquidités et de nouvelles narratives (RWA, IA, marchés prédictifs…).

N’ayant toujours pas dépassé les sommets du précédent cycle haussier, il n’y a qu’un seul catalyseur à surveiller : la dynamique d’ethereum. Historiquement, à chacune de ses hausses, le marché est porté dans un très large rebond. Attentivement analysé par de nombreux acteurs, un passage au-delà des 5 000 dollars (nouveaux sommets) propulserait de nombreux actifs au-delà des résistances actuelles.

Une hausse de la DeFi n’est pas seulement positif pour les altcoins. C’est le signe d’un secteur qui gagne en crédibilité, qui se remet des turbulences et des erreurs des années précédentes pour capitaliser sur les forces vives actuelles, notamment les RWA et les marchés prédictifs qui attirent en masse les institutionnels.

