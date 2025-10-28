Émirats : IA, NFTs, tokenisation… la nouvelle stratégie des grandes fortunes

Aux Émirats, entre IA, cryptos, NFTs et tokenisation, les grandes fortunes ne jouent plus petit bras.

Elles revoient complètement leur façon d’investir et de gérer leur patrimoine. Une nouvelle étude montre que les familles les plus riches du pays sont en avance sur le reste du monde… et comptent bien le rester.

IA et cryptos : les grandes fortunes UAE passent à l’action

Aux Émirats, les grandes familles ne veulent pas rater le coche. Selon une étude menée par Standard Chartered auprès de plus de 300 familles très fortunées dans le monde, 71 % des familles basées aux Émirats estiment qu’elles doivent investir dans les actifs numériques, cryptomonnaies, NFTs, ou actifs tokenisés. C’est un peu plus que la moyenne mondiale (69 %), ce qui confirme l’avance technologique du pays dans la gestion de patrimoine.

Même tendance côté intelligence artificielle : 76 % des familles UAE font déjà confiance à des outils IA pour les décisions liées à leur fortune, tant qu’un conseiller humain reste dans la boucle. Pour ces investisseurs, l’IA et les cryptos ne sont plus vus comme des paris hasardeux. Ce sont désormais des outils concrets pour bâtir un patrimoine plus moderne, plus solide et mieux connecté aux enjeux d’aujourd’hui.

Pourquoi les Émirats attirent les fortunes tech-friendly

C’est simple : les Émirats offrent un cadre idéal pour les investisseurs. Il n’y a aucun impôt sur le trading ou le staking de crypto, la régulation est claire, et les autorités locales soutiennent activement l’innovation. Dubaï a mis en place l’autorité VARA pour encadrer le secteur Web3, pendant qu’Abu Dhabi développe un cadre solide pour la finance tokenisée via l’ADGM.

Selon le Henley Crypto Wealth Report 2025, les Émirats sont désormais dans le Top 5 des pays les plus crypto-friendly. Et ce n’est pas qu’une affaire de millionnaires : 25,3 % des habitants détiennent déjà des cryptos, un chiffre en hausse de +210 % ces dernières années. L’adoption est réelle, portée par un mélange de fiscalité avantageuse, de dynamisme tech et d’ouverture culturelle.

Tokenisation, NFTs, private markets : ce que font les plus grandes fortunes

Quand on parle d’actifs numériques, il ne s’agit pas seulement de Bitcoin. Aux Émirats, les grandes fortunes explorent désormais des options plus variées : des NFTs utilitaires ou artistiques, souvent en lien avec des projets culturels ou philanthropiques ; la tokenisation d’actifs réels comme des bons du Trésor ou de l’immobilier via des plateformes régulées ; l’accès facilité à des private markets tokenisés ; ou encore des co-investissements blockchain via des fonds ou clubs deal digitaux.

Ce qui séduit dans tout ça, c’est la liquidité, la transparence et la flexibilité offertes par ces nouvelles technologies. Grâce à la tokenisation, les family offices peuvent diversifier plus facilement, tout en impliquant la nouvelle génération dans des stratégies d’investissement modernes.

La nouvelle génération aux commandes

Et justement, cette nouvelle génération joue un rôle clé. Plus de 67 % des familes interviewer des Émirats intègrent activement les héritiers dans les décisions d’investissement. Pour ces jeunes, les cryptos, l’IA et le Web3 sont une priorité : ce sont des outils du quotidien.

Pour s’adapter, les familles mettent en place une gouvernance plus moderne. La grande majorité de ces familles, 96 %, mettent régulièrement à jour leur stratégie d’investissement. Elles ont aussi mis en place des règles claires pour éviter les conflits.Cette rigueur leur permet de bâtir un patrimoine solide et aligné sur leurs valeurs. En même temps, elles gardent les yeux tournés vers les “technologies d’avenir”.

Source : Standard Chartered, Henley Crypto Wealth Report 2025

