L’Open Interest XRP s’est effondré de 63% en octobre : histoire d’une résilience exceptionnelle

XRP a connu un mois d’octobre mouvementé. Alors que son prix se maintient autour de 2,63 $, le véritable bouleversement s’est joué en coulisse. Les données issues de CryptoQuant révèlent un effondrement de 63 % de l’Open Interest sur les dérivés, un ajustement brutal mais révélateur de la solidité du marché.

Un choc brutal sur les dérivés XRP

Début octobre, les positions à effet de levier sur XRP culminaient à près de 3 milliards de dollars. En moins de deux semaines, elles ont fondu à 1,08 milliard, avant de se stabiliser autour de 1,39 milliard fin octobre.

Cette purge rapide a balayé les positions les plus spéculatives, ramenant la structure du marché à des niveaux comparables à ceux de mai 2025, juste avant la spectaculaire envolée de XRP de 0,70 $ à 3,50 $.

Binance a été le principal acteur du deleveraging. Le recul de son OI à un plancher historique indique que le marché s’est délesté de son excès de levier.

Un retour de la demande au comptant : le signal clé de la résilience

Ce qui frappe, c’est la manière dont XRP s’est stabilisé. Le prix s’est redressé sans envolée du levier. En d’autres termes, la demande spot, c’est à dire les achats réels, a repris le relais avant les spéculateurs.

Ce phénomène traduit une structure plus saine. Les investisseurs à long terme prennent la main, soutenant le prix sur des bases solides. Autrement dit, le marché a respiré. Et dans le monde des cryptos, une purge propre vaut souvent mieux qu’un rallye artificiel.

Leçons du passé : vers un scénario “mai 2025” ?

La situation rappelle étrangement celle du printemps 2025. À ce moment-là, la compression du levier avait précédé une remontée fulgurante. Aujourd’hui, les signaux sont similaires, même si la liquidité reste plus faible.

Les indicateurs de financement et de basis sont revenus à la normale, preuve que le marché n’est pas entré dans une phase baissière durable. La différence ? La prudence. L’écosystème a appris à éviter les excès de levier. Le terrain est donc plus stable, propice à une reprise progressive plutôt qu’à une flambée irrationnelle.

L’hypothèse ETF XRP relance la course chez les institutionnels

La perspective d’un ETF XRP pourrait être l’élément déclencheur d’un nouveau cycle haussier. Si la SEC accorde son feu vert, les premiers signaux apparaîtront dans la structure des contrats : funding positif, élargissement du basis et hausse de l’OI parallèle à celle du volume spot.

Ce scénario indiquerait une reprise saine, alimentée par les flux institutionnels plutôt que par la spéculation de court terme. À l’inverse, si les décisions tardent, l’OI risque de se stabiliser autour de 1,3 à 1,5 milliard $, avec un marché en range limité.

XRP en pilier d’un système financier en mutation

Le fondateur de BlackSwan Capitalist, Versan Aljarrah, a récemment ravivé l’optimisme autour de XRP. Selon lui, le token n’a jamais été conçu pour rester bon marché. Sa vocation est d’agir comme un pont de liquidité mondial, capable de soutenir les flux de dettes, de dérivés et de transactions transfrontalières.

XRP was never designed to be cheap. You can’t move global debt, derivatives, and liquidity with a low-value bridge asset.



A high price isn’t speculation, it’s function. The system can’t scale unless XRP does.https://t.co/U8GKybQrSi — Black Swan Capitalist (@VersanAljarrah) October 27, 2025

Un prix plus élevé rendrait le réseau plus efficace et évolutif. Cette approche s’inscrit dans la vision fédératrice de Ripple. Il s’agit d’unifier le système financier mondial grâce à la tokenisation et à l’instantanéité des règlements.

Ripple continue de tisser des partenariats stratégiques. Avec Franklin Templeton, DBS Bank et Absa Bank, l’entreprise construit les bases d’un marché des capitaux tokenisé. Dans ce contexte, la chute de l’OI ressemble moins à une faiblesse qu’à une phase d’assainissement avant la prochaine expansion.

Nouvelle hausse XRP : d’abord la purge et ensuite rebelote

Octobre a été rude pour XRP, mais salutaire. Le recul des positions à fort levier a permis d’alléger le marché tout en renforçant la proportion de demande réelle. Grâce à cela, la base d’investisseurs jouit d’une stabilité retrouvée.

Avec un narratif et des fondamentaux toujours aussi solides, Ripple vient de démontrer une nouvelle fois que son jeton opère bien au-delà de la seule spéculation. En cas d’approbation de la SEC pour les demandes d’ETF en attente, XRP pourrait rapidement retrouver le chemin d’un nouvel ATH. Et cette fois, sur des fondations plus durables.

Source : CryptoQuant

Pour aller plus loin sur le sujet :