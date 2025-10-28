Réserve stratégique bitcoin en France : un projet de loi est déposé

La France, l’un des pays les mieux positionnés pour constituer une réserve stratégique crypto. Sujet majoritairement écarté de la scène politique française, un parti politique s’est toutefois approprié le sujet avec une proposition de loi imminente. Révolution crypto en approche ? Faisons le point.

Les députés de l’UDR déposent un projet de loi pro-crypto

Les temps changent pour la France. En effet, le député Eric Ciotti, ayant fondé le parti UDR (Union des droites pour la République), s’apprête ce mardi 28 octobre à déposer une proposition de loi pro-crypto.

Rapportée par quelques médias français, cette PPL s’axe sur différentes thématiques. D’une part, le soutien des stablecoins euros dans l’économie. D’autre part, une protection de l’industrie des actifs numériques et enfin, la constitution d’une réserve stratégique en bitcoin.

L’axe portant sur une réserve bitcoin est très probablement la partie la plus scrutée. En effet, Ciotti, par cette proposition, vise à ce que la France acquiert et détienne plus de 420 000 BTC (2 % de l’offre totale) d’ici les 8 prochaines années. Un financement varié, reposant à la fois sur l’utilisation d’une partie des avoirs du livret A, les saisies judiciaires et le minage public en utilisant l’excédant des centrales nucléaires.

Dans les autres propositions, nous devrions retrouver la possibilité de payer ses impôts en BTC, un montant dans lequel il est possible de dépenser ses stablecoins sans imposition, la révision prudentielle des règles européennes et bien plus encore. Une proposition historique, pas encore publiée, qui témoigne un changement progressif des mentalités en France.

Toutefois, nombreux sont ceux qui tablent sur l’utopisme au regard du contexte actuel. Pour beaucoup, ce n’est pas dans les priorités. Ainsi, les chances d’une adoption sont quasiment nulles, les députés se tournant actuellement sur le débat autour du budget 2026.

Une initiative intéressante mais inespérée dans le contexte actuel ?

Cette initiative n’est pas la première en son genre. Néanmoins, en France, la mention d’une réserve stratégique est inédite. Quelques mois en arrière, une proposition de loi a été dévoilée pour faire du minage de bitcoin avec le surplus énergétique des centrales nucléaires. Encore plus tôt, lors des précédentes présidentielles, certains politiques se sont intéressés à Ledger.

Cependant, une telle dynamique reste cantonnée à quelques partis, cela faisant de bitcoin et de la blockchain des thématiques qui ne semblent pas prioritaires. L’innovation et la souveraineté ne comptent pas ? Pour en savoir plus sur ce sujet et les solutions qui existent, un député a récemment été interviewé sur le sujet, offrant une vision intéressante sur de nombreuses thématiques, dont bitcoin et les stablecoins.

