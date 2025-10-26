BNB en surchauffe après la grâce de CZ : hype passagère ou vrai tournant pour l’écosystème Binance ?

Auteur Julien Leroy Dernière Mise à Jour: Octobre 26, 2025

La grâce présidentielle accordée à Changpeng « CZ » Zhao change le film. L’annonce du 23 octobre a effacé la condamnation de l’ex-CEO de Binance, et relancé toutes les spéculations autour de BNB et des activités du groupe. Le marché a vite réagi, avec un rebond mesuré mais visible et un pic de volumes sur BNB. Reste l’essentiel : distinguer l’effet d’annonce d’un retour durable de la confiance côté banques, régulateurs et institutionnels.

Le choc immédiat : grâce confirmée, BNB s’emballe

Le pardon a été confirmé par la Maison Blanche et largement relayé. CZ avait plaidé coupable en 2023 pour manquements AML et purgé quatre mois. La grâce ne réécrit pas l’histoire, mais elle change la perception du risque.

Côté marché, la réaction a été rapide. BNB a progressé dans la foulée, avec un bond des volumes proche de +35 % au-dessus de la moyenne 7 jours. C’est un signal d’intérêt, pas une panacée.

Dans les heures qui ont suivi, CZ a remercié publiquement le président. Le geste politique nourrit la narrative pro-crypto et réactive les paris sur un retour de Binance dans certains segments US. Attention toutefois : une grâce ne vaut ni licence ni accord bancaire. Les obligations de conformité de l’exchange restent intactes.

$BNB: Great moves today with CZ's pardon; this was probably baked in to a degree but nice to see the charts move either way.



BNB ecosystem coins like 4/Aster also moving. I'm conflicted if this is going to continue being the strongest major or not. I'm personally of the opinion… pic.twitter.com/1HF94ygXtP — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) October 23, 2025

Au-delà du coup d’éclat : banques, listings, dérivés

Le point clé tient aux banques correspondantes et aux partenaires de clearing. La grâce réduit la stigmatisation. Elle ne garantit pas une ré-ouverture automatique des canaux. Les comités risque demanderont des gages concrets : gouvernance, procédures AML/KYC, attestations récentes. Tant que ces briques ne sont pas visibles, le coût du capital et l’appétit des prime brokers resteront prudents.

Sur la répartition des flux, la bascule pourrait d’abord s’observer sur les produits dérivés. Si le basis se normalise et si les funding rates cessent de patiner, on passera d’un rallye « headline » à un engagement progressif des desks. À l’inverse, un reflux rapide des volumes renverrait le mouvement au rang d’écart technique. Pour trancher, il faudra suivre la profondeur et la liquidité effective sur plusieurs jours.

Côté technique, le marché cherche une zone de confirmation. Tant que BNB tient son couloir post-annonce et que l’intérêt reste supérieur aux moyennes récentes, la séquence reste constructive. Une cassure sèche, couplée à des volumes en baisse, invaliderait l’hypothèse de normalisation.

Scénarios 2 à 4 semaines : consolidation ou normalisation ?

Dans un scénario constructif, Binance offre des éléments de conformité tangibles. Certaines contreparties bancaires assouplissent ainsi leur position. Les flux sur BNB et BNB Chain deviennent donc réguliers, moins corrélés au seul newsflow politique. La prime de confiance s’installe.

Dans un scénario neutre, il n’y a pas d’annonces côté partenaires et la volatilité retombe. BNB latéralise avec des pointes opportunistes. Et l’impact reste donc réputationnel plus qu’opérationnel.

Quelques risques demeurent. Dossiers réglementaires hors US, lecture partisane de la grâce, rotation rapide si le bitcoin capte l’essentiel des flux ETF et dérivés. La preuve par l’usage comptera donc plus que les déclarations.

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏



Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide.



(Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

Snorter : suivre en temps réel la respiration du marché BNB

Pour distinguer un rallye d’une tendance installée, mieux vaut observer la micro-dynamique des flux sur BNB au quotidien. Snorter est l’outil adapté pour cela.

Le principe : un tableau de bord pensé pour visualiser la dynamique de BNB. Volumes, profondeur de carnet, poches de liquidité et comportements de wallets… L’outil agrège prix spot, signaux on-chain et données de marché afin de repérer accumulations ou essoufflements.

Snorter aide à délimiter les zones clés évoquées, à comparer la part des volumes spot vs dérivés, et à configurer des alertes sur les seuils sensibles. L’objectif : fournir un cadre factuel et réactif pour évaluer si l’effet « grâce de CZ » se transforme en flux durables sur BNB et, par ricochet, sur l’écosystème Binance.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Source : CNBC

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

