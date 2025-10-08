Suppression de l’impôt sur les paiements bitcoin : la Suède soutien le Web 3

Tandis que certains voient en bitcoin un actif idéal comme réserve de valeur, au même titre que l’or, remplissant idéalement cette fonction depuis plusieurs milliers d’années, d’autres estiment que son rôle est plus large, notamment comme un moyen de paiement au quotidien. Pour favoriser cette fonction et libérer des capitaux, certains pays comme la suède réfléchissent à son encadrement fiscal. Voyons de quelle manière.

La suède, un pays qui s’ouvre potentiellement au bitcoin

Dans la course aux stratégies de réserves bitcoin, la Suède est également en position sur le sujet. L’entreprise B Treasury Capital AB (ticker BTCB.SE), créée en 2023, a récemment déployé des actions adossées à Bitcoin, offrant en contrepartie un rendement annuel de 10 % avec un paiement mensuel.

JUST IN: Swedish public company BTC AB ($BTCB.SE) is launching the Nordics' first #Bitcoin-backed preferred shares — offering a fixed 10% annual yield (paid monthly) 🔥 pic.twitter.com/76g0Vnk08W — BitcoinTreasuries.NET (@BTCtreasuries) September 11, 2025

En mai dernier, ce fut le groupe H100 qui a réalisé une première acquisition de 4,39 BTC. Plus symbolique que stratégique, cela positionne donc ce pays nordique à l’avant-poste de l’adoption du BTC. Une tendance qui a vocation à s’accélérer dans le temps ?

Ce qu’il convient de noter, c’est qu’en Suède, il n’existe pas de cadre réglementaire dédié aux actifs numériques, ces derniers étant effectivement soumis à ceux qui existent déjà : normes LCB-FT, réglementation financière et bien plus encore.

À la charge du contrôle, au même titre que l’AMF, nous retrouvons la FI (Finansinspektionen), supervisant les acteurs sous le joug de MiCA, plus contraignant que jamais, notamment à l’encontre des émetteurs de stablecoins.

Suppression de l’impôt sur les transactions bitcoin : une manoeuvre audacieux pour attirer les capitaux

La dernière information en date est le dépôt d’un projet de loi au parlement, par le député Rickard Nordin, proposant l’exemption des petites taxes réalisées sur la plus-value en bitcoin. Une proposition stratégique, visant à ouvrir la consommation et les transactions en BTC.

Dans le même texte, le député suédois exhorte le pays à ajouter Bitcoin dans les réserves de la Suède, visant à en faire le premier pays nordique embrassant pleinement son potentiel en tant que réserve de valeur.

Bien que cela ne soit qu’une proposition, cela n’en reste pas moins une manoeuvre audacieuse, une manière de faire briller le pays à l’international, le transformer comme le fer de lance de l’industrie Web 3 dans les pays nordiques.

Bitcoin Hyper tire son épingle du jeu dans l’intégration croissante du BTC

Pendant que la Suède avance ses pions en faveur du roi des cryptomonnaies, d’autres projets émergent sur cette blockchain. Bitcoin Hyper est l’exemple idéal d’une tendance favorable au déploiement de nouvelles tendances on-chain sur l’actif historique de l’industrie crypto.

En effet, Bitcoin Hyper est le premier Layer 2 sur Bitcoin. L’initative sous-jacente ? Déployer des memecoins, des NFTs, un explorer on-chain et bien plus encore, l’objectif étant d’attirer de la liquidité et profiter d’un écosystème qui pèse à ce jour plusieurs milliers de milliards de dollars.

Levant plus de 22 millions de dollars à ce jour, Bitcoin Hyper est la promesse d’une nouvelle tendance on-chain qui graviterait autour de BTC. Le jeton natif $HYPER, d’une certaine manière, est l’occasion de s’exposer indirectement à bitcoin, ce qui fait une exposition sur deux tableaux : la plus importante cryptomonnaie de l’industrie et l’avenir de la DeFi ou, plus précisément, la BTCfi.

Les crypto-actifs représentent un investissement risqué.

Les informations présentées dans cet article ne constituent en aucun cas un conseil en investissement. Elles sont fournies à des fins exclusivement informatives. Le marché des crypto-actifs demeure hautement volatil et comporte des risques significatifs de pertes. Il est recommandé aux lecteurs de n’investir que les montants qu’ils peuvent se permettre de perdre, et de procéder à leurs propres recherches avant toute prise de position sur les marchés.

Pour aller plus loin sur le sujet :