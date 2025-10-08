Crypto à Dubaï : VARA impose des amendes lourdes à 19 opérateurs

Dubaï resserre les boulons. L’un des principaux hubs mondiaux des actifs numériques vient d’annoncer sanctionner des acteurs non conformes, avec des amendes distribuées à pas moins de 19 entreprises crypto pour activités illégales ou absence de licence.

Dubaï durcit le ton pour encadrer son hub crypto

L’ère du laxisme est terminée. La VARA a confirmé avoir donné une série d’amendes qui vont de 20 000 à 2 millions de dollars selon la gravité des infractions constatées. Ces sanctions visent des plateformes d’échange locales, des sociétés de conseil en tokenisationn et des acteurs de la finance décentralisée qui opèrent sans enregistrement complet auprès du régulateur.

Depuis la mise en place du Virtual Assets and Related Activities Regulation (VARA 2023), toute entreprise qui exerce une activité liée aux cryptos doit obtenir une autorisation. Or, certaines structures auraient continué à proposer leurs services sans licence en profitant du flou qui entourait les premières étapes de mise en conformité.

La VARA précise que ce durcissement ne remet pas en cause la volonté de Dubaï d’être un centre d’innovation. Au contraire, il s’agit de protéger les investisseurs et d’assurer la stabilité du marché.

Une mise au point claire. Pour rappel, la réputation de l’émirat repose sur l’équilibre entre ouverture économique et contrôle rigoureux.

Un signal fort adressé aux géants de la crypto

Depuis 2023, Dubaï ne fait qu’attirer les poids lourds de la crypto. Binance, Bybit ou encore Crypto.com y ont installé leurs sièges régionaux.

Mais cette attractivité s’accompagne d’un contrôle accru. La Financial Action Task Force (FATF), qui veille à la conformité internationale en matière de lutte contre le blanchiment, a déjà insisté pour que les Émirats resserrent la vis.

La riposte a eu lieu. Certaines sociétés sanctionnées avaient déjà été rappelées à l’ordre à plusieurs reprises avant d’écoper d’amendes.

Les licences ne sont plus une simple formalité, mais une condition d’existence. Désormais les entreprises en infraction disposent de 30 jours pour régulariser leur situation. Auquel cas leurs opérations pourraient être suspendues.

Cela renforce la crédibilité du cadre réglementaire de Dubaï aux yeux des investisseurs internationaux. Car un tel environnement, plus clair et plus contrôlé, est préférable à une zone grise juridique.

Innovation et surveillance : l’équilibre délicat de Dubaï

Mais Dubaï ne renonce pas à sa stratégie d’ouverture. La Dubai International Financial Centre (DIFC) continue d’accueillir des projets Web3 et de tester des solutions de tokenisation d’actifs réels, en partenariat avec des banques et des assureurs locaux.

Le gouvernement mise sur une approche dite « proportionnée » : encourager l’innovation, mais sanctionner toute dérive qui menacerait la confiance du marché. Pour l’instant, la VARA affirme que ces mesures visent surtout à renforcer la transparence et la responsabilité des acteurs.

Les sanctions devraient être suivies d’une mise à jour du cadre de licence d’ici la fin de l’année. Celui-ci intégrera notamment de nouvelles catégories pour les produits de finance décentralisée et les stablecoins.

Dubaï reste ainsi dans sa trajectoire singulière : être à la fois laboratoire d’innovation et modèle de régulation. Un pari ambitieux, mais cohérent avec la volonté du pays de devenir le hub crypto le plus sécurisé de la planète.

Source : Virtual Assets Regulatory Authority

