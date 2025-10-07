L’État français détiendrait 300 cryptos saisies valorisées à 194 M€

L’État français figure parmi les plus gros détenteurs institutionnels de cryptomonnaies au monde. Selon le dernier rapport de l’AGRASC, la France gère plus de 300 actifs numériques saisis, pour une valeur estimée à 194 millions d’euros fin 2024. Ces avoirs ont été confisqués dans le cadre d’affaires pénales. Faut-il les conserver comme une réserve stratégique ou les liquider avant la prochaine correction ?

La France, septième détenteur mondial de bitcoins

La France n’achète pas de bitcoin. Pourtant officiellement, elle occupe la septième place mondiale des détenteurs publics de bitcoins. Rien de volontaire : ces jetons proviennent de saisies judiciaires accumulées depuis plus de dix ans, au fil des dossiers de fraude ou de trafic.

Leur gestion revient à l’AGRASC, l’agence publique spécialisée dans la récupération et la revente des biens confisqués. Elle compte plus de 300 actifs différents. Parmi eux, du bitcoin et de l’ether mais aussi des actifs comme le Monero ou le Litecoin.

Une partie des jetons est écoulée lors d’enchères publiques tandis que d’autres restent bloqués le temps des procédures judiciaires. Une attente qui fait grimper leur valeur à mesure que le marché grandit.

194 M€ fin 2024, mais un portefeuille qui vaut beaucoup plus aujourd’hui

Le chiffre officiel de 194 millions € correspond à la valorisation arrêtée au 31 décembre 2024, selon le rapport de l’AGRASC.

Depuis, le marché a radicalement changé. Avec un bitcoin au-delà des 125 000 $ ces derniers jours, la valeur totale des avoirs français dépasserait aujourd’hui 400 millions €. Ce portefeuille place désormais la France devant l’Allemagne, qui avait vendu la majeure partie de ses réserves de BTC à l’été 2024.

C’est une véritable réserve involontaire d’État qui est en train de se constituer. Une partie des cryptos reste bloquée pour des raisons de procédure, leur conservation prolongée a donc accru la valeur du stock public.

Faut-il vendre ou garder ? Le débat traverse les institutions

Faut-il liquider ces avoirs ou faut-il les conserver comme une réserve stratégique, à l’image de l’or détenu par la Banque de France ? Ils pourraient être un levier de souveraineté financière. Conserver une partie des actifs permettrait de tester, à l’échelle publique, la gestion d’une trésorerie numérique diversifiée.

Mais on peut aussi prendre en compte la volatilité. Certains analystes conseillent une vente rapide afin de sécuriser la valeur avant un éventuel retournement du marché.

La France détient 300 bitcoins, issus de saisies judiciaires. Mais elle en a vendu 600 en 2021 (qu’elle erreur!), et surtout elle en aurait des milliers si elle minait avec son parc nucléaire. Pour ça il faudrait des dirigeants intelligents et patriotes…https://t.co/NmYR71f2Kt — Philippe Herlin (@philippeherlin) October 4, 2025

Au Sénat, plusieurs élus demandent davantage de transparence : composition précise du portefeuille, conditions de garde et audits de sécurité. De son côté, l’AGRASC rappelle que sa mission reste inchangée : administrer les saisies, et non spéculer. Elle se prépare à organiser de nouvelles ventes publiques en 2026, si les procédures judiciaires le permettent.

Un modèle de régulation à l’européenne

La situation française attire déjà l’attention à Bruxelles. La France fut l’un des premiers pays de l’Union européenne à encadrer la vente publique d’actifs numériques saisis, une approche saluée pour sa rigueur et sa transparence.

Dans le cadre d’un futur MiCA 2, cette pratique pourrait devenir un modèle de gouvernance : concilier application de la loi et gestion responsable des crypto-avoirs publics. Si la valeur de ces réserves continue de grimper, la France pourrait bien se retrouver, malgré elle, à la tête d’un des portefeuilles crypto institutionnels les plus riches d’Europe.

